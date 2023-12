Inger Devera, exesposa de Nacho Mendoza, recuerda los días después de su separación: ‘Cuánto miedo tenía...’

Nacho Mendoza e Inger Devera se separaron justo hace cuatro años por estas fechas. En 2019, el cantante y la madre de tres de sus hijos anunciaron su separación, luego de ocho años juntos. En ese entonces, su ruptura generó gran revuelo y los reflectores estaban sobre ambos, por lo que decidieron poner tierra de por medio; él se fue a Venezuela y ella se quedó en Miami con los niños. A cuatro años de esa dura decisión, Inger recordó con cariño cómo fueron sus primeras vacaciones como madre soltera y lo especiales que estas fueron, pues el divorcio impactó en gran medida a Miguel, Santiago y Matías.

©@ingerdevera



Inger Mendoza con sus hijos en sus primeras vacaciones tras su divorcio con Nacho Mendoza

En sus redes, Inger compartió una emotiva publicación de las que fueron sus primeras vacaciones como una familia de cuatro y reveló, como nunca antes, su sentir luego de poner fin a su matrimonio con Nacho. “Este fue el primer viaje que hicimos solo mis hijos y yo. En ese momento necesitábamos respirar otro aire. Necesitábamos un cambio de ambiente. Necesitábamos ver que la vida continuaba y que seguía siendo igual de bonita aunque no fuera la que habíamos imaginado que sería”, escribió la madre de familia. “Ha sido hasta ahora el mejor de todos los viajes que hemos hecho…inolvidable”.

©@ingermendoza



Inger Mendoza con sus hijos Miguel, Santiago y Matías

“Y cuánto miedo tenía, cuántas dudas, cuántas emociones revueltas, cuántos pensamientos enredados, cuánta incertidimbre… Muchas veces nos sentimos pequeñitas ante el reto que se nos presenta y solo vemos un muro gigante e impenetrable frente a nosotras. Sentir que somos pequeñas por un momento, puede ser; creernos que somos pequeñas, jamás”, indicó la emprendedora, quien tomó las riendas y ha sacado adelante a sus hijos.

“El miedo a lo desconocido, a lo inexplorado, siempre va a ser normal. Es natural que nos tiemblen un poquito (o mucho) las piernas ante algo que no teníamos pensado que pudiera suceder alguna vez. Pero con todo y el miedo de compañero, respiramos bien profundo y damos el paso, así sea con los ojos cerrados y los labios apretados, hacia ese camino que, aunque parezca oscuro, tenebroso e intransitable, nos va a llevar con toda seguridad a un lugar nuevo, maravilloso y lleno de luz. Lo único que es verdaderamente más grande que nosotras, nos protege, nos ama infinitamente, nos lleva siempre de su mano y nos presta su fuerza cuando la nuestra está escasa. Confía…todo siempre va a estar bien”.

©@ingerdevera



Inger Devera y sus hijos

En diciembre de 2019, Nacho compartió un video a través de sus redes en el que dio a conocer su separación. En ese entonces, el cantante dijo que no hubo terceras personas ni malos entendidos, simplemente que habían tomado la decisión de ir por caminos separados, pero que, a pesar de todo seguirían unidos por sus hijos. “Les pedimos respeto porque esto no es problema de nadie. Gracias a las personas que nos quieren. Seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida, aunque Inger y yo hayamos tomado otra decisión”, dijo. “Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación”.

Tras cerrar ese capítulo en sus vidas, Inger se instaló en Miami con sus hijos, mientras que Nacho se fue a Venezuela para estar al lado de su pareja, Melany Mille. En julio de 2020, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, la pequeña Mya Michelle. Dos años despiés, la pareja anunció su compromiso y este 2023 lo cierran en la espera de su segunda hija, quien nacerá a inicios del próximo año.

