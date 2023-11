Rosalía y Björk sorprende con ‘Oral’, y Kim Loaiza canta ‘Te Cambié por Él’ con Omar Montes

El otoño está a tope y los artistas nos llenan de temas llenos de inspiración y colaboraciones, como la de Kim Loaiza & Omar Montes, que interpretan Te Cambié por Él; o Rosalía y Björk que nos sorprendieron con Oral. Myke Towers estrena LVEU: Vive La Tuya… No La Mía, y The National se vuelve a unir a Phoebe Bridgers en Laugh Track.

Kim Loaiza & Omar Montes - Te Cambié por Él

La canción surge como una continuación de la historia planteada en su canción previa, Mal Hombre y lleva consigo un mensaje directo y profundo, cuyo significado se encuentra plasmado en su título. Kim Loaiza, al respecto, afirma: “Te va a doler verme otra vez”, reflejando la intensidad del tema y su interpretación personal de la canción. En el video vemos la experiencia de reencuentro con un amor del pasado. A través de esta representación visual, se transmite la complejidad de las emociones involucradas en tal situación, sin dejar de lado la profundidad de la narrativa.

Rosalía & Björk - Oral

De la mano de Rosalía, Björk revive un tema que escribió hace más de 20 años, pero que no logró llegar a alguno de sus álbumes de aquel entonces, quizá por como muchos dicen, estaba adelantada a su época. Ahora, encuentra en Rosalía a la intérprete perfecta para lanzar la canción. ¿Ya la escuchaste?

Myke Towers - LVEU: Vive La Tuya… No La Mía

El intérprete cierra un año increíble con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. La poderosa obra de 23 temas es un extenso álbum que cuenta con 22 canciones inéditas y alberga el éxito mundial LALA. Myke consolida su posición como uno de los letristas más prolíficos de su generación, así como uno de los exponentes más destacados del rap y el reggaetón actuales.

Samuel Ash - La Bestia

En honor a Ronald Acuña Jr. ganador del premio MVP de la Liga Nacional 2023, los Braves de Atlanta y Samuel Ash, compositor, productor y artista ganador del Premio Latin GRAMMY®, lanzaron una canción personalizada titulada La Bestia. “Cuando comenzamos el proceso de imaginar cómo sonaría La Bestia, sabíamos que queríamos que el ritmo y la melodía fueran contagiosos y memorables. Queríamos algo que se sintiera global, con el que cualquiera pudiera conectarse y al mismo tiempo honrar la cultura y herencia latina de Acuña”, dijo Samuel Ash, productor de La Bestia. “Líricamente queríamos algo simple de repetir y memorizar, y que respetara el legado que Ronald Acuña Jr. ha grabado en los libros de historia, y creo que lo capturamos con La Bestia.

Gian Marco ft. Daniela Darcourt - No es Amor

En una colaboración que sorprende a todo el público Gian Marco junto a Daniela Darcourt presentan No es Amor que llega como el broche de oro perfecto luego de los exitosos lanzamientos que Gian Marco realizó durante el año de la mano con grandes de la música como “Aún me sigo encontrando” con Rubén Blades y Contigo Hasta el Final” junto Mike Bahía, canciones que se posicionaron en el gusto de la gente de forma inmediata.

Kali Uchis y Karol G - Labios Mordidos

“Estoy súper emocionada de que las Kuchis finalmente tengan una de mis canciones favoritas en Orquídeas, con una de mis artistas favoritas, Karol”, dice Uchis sobre el nuevo tema. “¡Espero que esto les traiga mucha alegría navideña y coleccionen muchos recuerdos entrando al año nuevo con esta canción!”. Labios Mordidos forma parte de Orquídeas, el cuarto trabajo de larga duración de Kali que a la vez es su segundo álbum en español y que está previsto para lanzarse el 12 de enero de 2024.

Ryan Castro y Luis R Conriquez - Plebita

La canción mantiene el sonido callejero por el cual es conocido ‘El Cantante Del Ghetto’, y en esta ocasión narra la historia de una joven que se enamora de un bandido. El tema también marca la primera vez que Luis R Conríquez incursiona en el género urbano; un factor en el que Ryan Castro ha tenido éxito para lograr que artistas del mercado mexicano colaboren en él, y consolidarlo como el referente de la escena urbana.

Piso 21 & Edén Muñoz - Bandido

El grupo demuestra todo su talento en el género ranchero en este tema que nos presenta un video de lo más especial. Con la participación de la modelo y ex reina de belleza, Stephanía Stegman, nos narran un recorrido por México. Originaria de Paraguay, Stephanía, quien además es esposa de Pablo Mejía, el vocalista de a banda; nos contagia con su carisma la emoción de recorrer el país latino. En el clip también se refleja la esencia de la vida personal de cada uno; un trabajo íntimo y real que se grabó con los hermosos paisajes de Xochimilco como fondo. “Somos nosotros viviendo el momento de conocer México”, explica el grupo.

Alejo - RT

En RT, Alejo redefine el paisaje del trap con su distintivo y único sonido, que cautivará a sus seguidores. Este lanzamiento promete consolidar aún más la posición del artista como líder indiscutible en la nueva ola del movimiento musical urbano.

Álvaro Díaz & Quevedo - Quizás Sí, Quizás No

Álvaro Díaz cierra un año que define su carrera con el lanzamiento de su nuevo sencillo Quizás Sí, Quizás No junto a la estrella emergente de España, Quevedo. Los visuales fueron dirigidos por Dink Films y WAIV y narran una historia de amor, pérdida e indecisión mientras Díaz y Quevedo navegan a través de un entorno psicodélico.

Gerardo Ortiz & Santa Fe Klan - 3 de la Mañana

Esta obra colaborativa está destinada a deslumbrar al público con sus letras convincentes y visuales cautivadores que resaltan en su respectivo video oficial. La canción muestra la combinación de destreza lírica y visión artística, creando una pista que es a la vez identificable y cargada de emociones. El video complementa la narrativa de la canción, sumergiendo a los espectadores en un mundo visualmente impresionante.

The National & Phoebe Bridgers - Laugh Track

Un nuevo sencillo del grupo junto a la intérprete. “Su voz es el borde suave de la canción. Le quita algo de su amargura sarcástica y sarcástica y lo hace dulce y gentil”, expresa Matt Berninger, vocalista de la banda, y es que ya han trabajado juntos en Your Mind Is Not Your Friend, parte del álbum First Two Pages of Frankenstein, del grupo estadounidense. El video está dirigido por Bernard Derriman, a quien reconocerás por sus ilustraciones en la serie animada, Bob’s Burgers.

Danny Ocean - No te Enamores de Él

Una canción movida y contagiosa que lleva el estilo de este gran artista venezolano. Ahora, Danny Ocean viene con un nuevo ciclo que marca su evolución como artista y refleja su lente personal. Lo único que Danny no quiere; es que la persona que ama se enamore de alguien más. Esta canción funciona como una serie de instantes a lo largo de los inicios de una relación: esos pequeños momentos cotidianos que dan forma a una vida.

Christian Lara y DannyLux - Tu Belleza

Sobre los toques melancólicos de un trombón acompañada por intrincadas melodías de guitarra, los cantantes de la música mexicana cuentan una melancólica historia de amor mientras cantan letras de necesidad y deseo por su musa. Tu Belleza es la combinación perfecta del característico estilo sad sierreño de DannyLux y la dinámica vocalización de Lara, sacando a la luz profundas emociones sentimentales y sinceras. La colaboración surgió cuando ambos artistas coincidieron en el mismo estudio de Los Ángeles y tuvieron una conexión instantánea al conocerse.