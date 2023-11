El éxito en los Latin Grammy, su deseo de ser papá y el sueño de su programa de TV: ¡Borja Voces nos cuenta todo!

Con esta forma tan bonita de la que hablas sobre los valores familiares, ¿has pensado en casarte o en formar tu propia familia?

“Sí, lo pienso muy a menudo y me encantaría. Siempre he tenido ese sueño de ser padre, pero no por tener un retoño y que se parezca a mí. En el fondo siempre he dicho que a mí me gustaría tener un hijo por el simple hecho de poder transmitir los valores tan bonitos que mi familia me ha dado. He tenido mucha suerte de haber nacido en esta familia, y es algo que comentamos muchísimo.

Hemos visto fotos de la vida de mis padres. Estoy un poco más interesado en conocer cómo eran ellos de pequeños, también en mi infancia. Llevo muchos años haciendo terapia, pero ahora está enfocada en el pasado y me interesa mucho saber cómo era, recordar esas cosas tan bonitas me parecen impresionante y no me lo quiero perder.

He visto tanto amor en mi casa, que también entiendo que hay una responsabilidad para con ello. No quiero traer un hijo al mundo para que lo cuide a alguien. No quiero tener un hijo al mundo, por ejemplo, lo respeto muchísimo y me parece súper valiente tener hijos cuando uno es soltero. Realmente yo no tengo el tiempo en este momento, o sea, ahora mismo mi carrera profesional está en un momento en el que tengo que seguir empujando y trabajando fuertemente. Entonces imagínate con un horario que yo salgo de casa a las 9:00 de la mañana y llego a casa a las 7:00 de la tarde, pues evidentemente es difícil criarlos, es difícil el que yo pueda transmitir todos esos valores constantemente a mi hijo

Entonces, creo que será hasta que no conozca a esa persona que me pueda ayudar a la educación de mis hijos. Porque para tener un hijo simplemente por el hecho de que lleve mis ojos o que se parezca a mí o que tenga mi sangre, siento que no sería justo. Esperaré y ojalá se me dé, esa es mi esperanza y ojalá también por supuesto, que encuentre una persona buena que me acompañe en este en esta maravilla de la vida”.