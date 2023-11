En medio de su recuperación, Anahí regresa al escenario para decir adiós a Brasil

Anahí volvió a los escenarios en São Paulo, luego de encender las alarmas sobre su salud el pasado sábado 18 de noviembre, cuando abandonó en ambulancia uno de sus shows con RBD en Brasil. La cantante fue atendida de emergencia, tras presentar severos síntomas que en un inicio, se pensaba que era una enfermedad respiratoria. Tras unos exámenes médicos, se determinó que Anahí padece de una severa infección en los riñones.

Anahí y sus hijos en el último show de RBD en Brasil

Tras recibir el tratamiento oportuno y descansar, la cantante volvió al Allianz Parque el pasado domingo 19 de noviembre para su último show con la agrupación en Brasil. La intérprete lució radiante y sobre el escenario no solo brilló con Dulce María, Maite Perroni, Christián Chávez y Christopher Uckermann, sino que también lo hizo acompañada por sus dos hijos, ‘Manu’ y Emiliano.

En sus redes, Anahí compartió un mensaje de despedida dedicado con todo cariño para su público brasileño. “¡Así me voy de Brasil! Así me despido de un país maravilloso que me ha dado el amor más bonito siempre! Con mis bebés!! Gratitud total en mi corazón!”, se lee en su mensaje. “Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más. Las medicinas hacen tu trabajo claro, pero también creo muchísimo en el poder de la intención que le pongamos a la vida y en la forma en que tomemos todo lo que pueda pasar. Aquí estoy. ¡Lo logré! Pude dar este show con mis hermanos que amo y gozarlo con todo! Gracias por cada mensaje por cada palabra de cariño. ¡En unos días estaré como nueva! ¡Esto ya está sanando! 🙌🏻 Y vamos para adelante”.

En su post, la cantante también agradeció a su esposo Manuel Velasco por cuidar de ella y también aprovechó para enviar un saludo a sus fans mexicanos. El próximo 23 de noviembre, la banda arrancará su gira por las ciudades más importantes de México y será el 21 de diciembre cuando se despidan por todo lo alto con su última presentación en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

En sus stories, la intérprete también dejó un mensaje para sus fans, en el que compartió que aún seguía bajo tratamiento médico, pero que estaba muy feliz de haber cumplido con su último show en Brasil. “Estoy muy contenta, muy feliz de haberlo podido lograr de haber podido dar este show esta noche en São Paulo, de poderme despedir de esta gente tan hemorsa en este país tan maravilloso que tanto amor me ha dado siempre”.

Anahí destacó que para ella era primordial volver al escenario una vez más, pues ese es el último show de su vida en Brasil, ya que durante la gira, anunció su retiro de los escenario. “Para mí era importante despedirme así bonito y que la última imagen que tuviera de mí en Brasil, fuera saliendo a darlo todo con mis hermanos, con el show y como siempre he sido y no esas no esas imágenes feas de hace dos días porque pasamos un susto muy grande porque no sabíamos que tenía”, indicó.

