Brad Pitt va muy en serio con Ines de Ramon: aseguran que la presenta como su novia

Tras su separación de Angelina Joliehace más seis años, Brad Pitt pasó a convertirse en uno de los soltero más codiciados de Hollywood, y aunque en su momento se relacionó con algunas mujeres, él parecía estar convencido a disfrutar el aquí y el ahora sin ninguna atadura. Pero tal parece que esos días terminaron para el actor cuando su camino se cruzó con el de Ines de Ramon, una joven diseñadora de joyas que parece haberse ganado el corazón del galán de cine. Ha pasado ya más de un año desde el flechazo, y todo parece indicar que las cosas van muy en serio.

©GrosbyGroup



Ines se ha ganado el corazón de Brad.

“Esta es la primera relación formal de Brad desde su divorcio”, dijo a la revista People una fuente cercana, refiriéndose a su separación de Angelina. “La presenta como su novia”, contó. Este detalle ha dejado ver que el actor no ve esta relación como un romance pasajero, sino como algu mucho más serio.

“Es genial verlo así. Ines le hace muy feliz”, dijo el informante. A inicios de este mes, Brad asistió a la Gala Art+Film de LACMA en Los Ángeles, y aunque no posó con ella en al alfombra roja, se sabe que Ines también acudió al evento. “Se mostraron súper cariñosos”, dijo una fuente al medio antes citado, detallando que estuvieron toda la noche “riendo y bromeando”. De acuerdo con esta versión, el actor y la diseñadora no tienen la intención de esconder su amor, pero sí quieren protegerlo de los reflectores.

©GrosbyGroup



Hace meses disfrutaron de una escapada a Cabo San Lucas, México.

Al parecer, Brad e Ines aún no han decidido irse a vivir juntos, aunque sí han disfrutado el tiempo en pareja. De acuerdo a dicho informante, ella visitó al actor en Europa en varias ocasiones mientras él grababa su nueva película sobre Fórmula 1. “Están muy bien (...) Están pasando mucho tiempo juntos porque disfrutan y están muy interesados el uno en el otro”.

Aún no está claro si Ines ya conoce a los hijos de Brad, pues hace unos meses se reportaba que él no quería apresurarse. “Antes de que Brad le presente a Ines a sus hijos, quería asegurarse de que su relación fuera duradera porque eso no es algo que él tome se a la ligera”, dijo una fuente en US Magazine.

¿Quién es Ines de Ramon?

Diseñadora de joyas y empresaria, Ines tiene 30 años y estuvo casada con Paul Wesley, actor de series como The Vampire Diaries. Sin embargo, el año pasado se dio a conocer su separación luego de tres años de matrimonio. “La decisión de separarse fue mutua y ocurrió hace cinco meses”, indicó su representante E! News. “Piden privacidad en este momento”, agregaba.

Ines, originaria de Nueva Jersey, se graduó en 2013 en Administración de Empresas en la Universidad de Ginebra. Y en 2019 hizo un curso de Nutrición Integrada para ser coach de salud, no obstante, su trabajo ha estado mayormente enfocado en la industria de la joyería. Actualmente trabaja como directora de ventas en Anita Ko Jewelry.

©GettyImages



Ines estuvo estuvo casada con Paul Wesley.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.