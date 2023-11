A ritmo de merengue, Dayanara Torres disfruta de su soltería con un sensual bailarín

Semanas atrás, Dayanara Torresanunciaba el fin de su relación con el productor Marcelo Gama, luego de dos años y medio juntos. Ahora, la modelo poco a poco ‘pasa la página’ de esa relación y disfruta al máximo de su soltería. Recientemente, la Miss Universe 1993 se dejó ver en Puerto Rico en uno de los shows de Juan Luis Guerra. La originaria de Toa Alta no iba sola, sino con un grupo de amigos, además del coreógrafo Danny Lugo, con el que mostró sus mejores pasos de baile, además de una gran química.

Danny Lugo y Dayanara Torres son muy buenos amigos

A través de sus redes, Dayanara Torres compartió un video de la divertida noche que pasó al lado de sus amistades y de Danny Lugo. Burbujas de Amor, La Bilirrubina, Estrellitas y Duendes, entre otros temas fueron solo algunos de los que Dayanara y sus amigas cantaron a todo pulmón desde las primeras filas del recinto.

“Una Noche Espectacular! The Best way to “movie wrap” 🎬: #Padres que en mi Puerto Rico bailando con mis amigas y @juanluisguerra. ¡Una noche inolvidable! Gracias @loudliveentertainment por recibirme! Y @dannylugo_choreographer por la bailadita q por fin se me dió! #BrillandoHebilla”, escribió la modelo.

Dayanara y Danny dieron una muestra de cómo se baila correctamente un merengue y dejaron a sus seguidores fascinados con sus pasos. “Una verdadera emoción dar esa bailadita contigo en nuestra tierra”, escribió el coreógrafo, quien ha colaborado con famosos como Luis Fonsi y Olga Tañón. “¡Qué rico lo pasé! ¡Por fin se me dió la bailada contigo! Brillando hebilla! TQM”, comentó Dayanara debajo del video, el cual Lugo también replicó en su redes.

Aunque la química de Dayanara y Danny es indiscutible, lo cierto es que entre ambos únicamente existe una buena amistad y eso quedó más que demostrado con ese merengue bien bailado. “Dándolo todo, me encanta”, “Eso es un merengue bien bailao”, “Ese chico que bailó contigo debió no duerme en una semana”, fueron solo algunos de los comentarios debajo del video en el que ambos aparecen bailando.

Los emocionantes planes de Dayanara Torres

A pesar de esta nueva decepción amorosa con Marcelo Gama, Dayanara Torres ha seguido adelante, refugiándose en el cariño de los suyos, además de los múltiples proyectos que tiene por delante. Recién fue reconocida como embajadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico. A partir de este mes, la voz e imagen de Dayanara darán la bienvenida a los viajeros. Por si fuera poco, la reina de belleza terminó de filma la película Padres, donde comparte créditos con Rodolfo Salas y Luciano D’Alessandro.

Dayanara Torres en la filmación de ‘Padres’

