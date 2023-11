Joe Manganiello, captado con una guapa actriz, enciende alarmas de romance

Cinco meses después de confirmar su separación, Sofía Vergara y Joe Manganiello parecen haber dado vuela a la página. Mientras que actriz colombiana ha sido captada en varias ocasiones con el cirujano ortopédico Justin Saliman, al actor se le ha visto en compañía de otra guapa actriz, Caitlin O’Connor. Tal como ha sucedido con la estrella de Modern Family, las alarmas de nuevo romance se han encendido en el caso de Joe, y más cuando fue captado paseando en Florencia, Italia, con acompañante tomada de su brazo.

©GrosbyGroup



Joe junto a Caitlin captados juntos en septiembre.

Las imágenes difundidas por el DailyMail muestran a Joe y a Caitlin en medio de un paseo nocturno por las calles de la famosa ciudad italiana. Ambos vestían atuendos casuales: él una camiseta gris, una chaqueta negra de cuero, pantalones negros y botas. La actriz, por su parte, usaba un jersey de punto en color verde, jeans acampanados, abrigo beige y tenis blancos.

Pero más allá de sus looks, lo que llamó la atención en la serie fotográfica publicada por el tabloide británico fueron las actitudes de los actores, las cuales denotaban confianza y cercanía. Joe y Caitlin paseaban tranquilos por Florencia cuando fueron sorprendidos por la lluvia, por lo que el actor se apresuró a conseguir un paraguas para protegerse a él y a su acompañante.

Como era de esperarse, los dos se acercaron más para poder protegerse del agua, y fue en este momento cuando la actriz optó por sujetarse del brazo de Joe mientras él sostenía el paraguas procurando cubrirla perfectamente ára que no se mojara con la lluvia. Joe y Caitlin fueron vistos comprando comida en un puesto local para luego comerla en plena calle mientras charlaban, como unos turistas más. Finalmente, entraron a una boutique donde echaron un vistazo.

©@joemanganiello



En su reciente viaje a Italia, Joe estuvo acompañado también por su perrito.

Su tierno acompañante

Lo cierto es la que rumorada nueva pareja no iba solo, pues los acompañaba Bubbles, la inseparable mascota de Joe, quien iba envuelto en una pequeña manta. Se trata del perro chihuahua que Manganiello adoptó junto a Sofía y por el que la ex pareja tuvo que llegar a una acuerdo en su proceso de divorcio. Y aunque en un inicio la colombiana parecía tener reservas, al parecer optó por ceder la custodia a su ex.

No están claros los motivos por los que Joe y Caitlin viajaron a Italia. Los actores, que antes habían sido captados saliendo juntos de un gimnasio en Los Ángeles, dejaron ver en esta reciente aparición que llevaban unos gafetes idénticos y muy parecidos a acreditaciones, lo que podría apuntar a que antes de su paseo estuvieron juntos en algún tipo de filmación o en un evento exclusivo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.