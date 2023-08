Sofía Vergara toma drástica decisión sobre la custodia de su perro ‘Bubbles’

A unos días de que se diera a conocer que el proceso de divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello estaría obstruído por la custodia de su perro Bubbles, ahora se ha informado que la actriz ha tomado una decisión. La estrella de Modern Family ha cedido la custodia de la perrita de raza chihuahueña a su expareja, según lo informaron fuentes cercanas a ambos al Daily Mail.

©@sofiavergara



Sofía Vergara y Joe Manganiello con Bubbles

Según el tabloide inglés, Sofía Vergara le ha cedido por completo a su ex la guardia de la perrita de 10 años, la cual adoptaron en 2021. “Ni en un millón de años Joe se separaría de su perro Bubbles y Sofía es muy consciente de esto”, explicó una fuente al tabloide inglés. “Ninguno de los dos está amargado o buscando venganza, y Sofía ama a Bubbles y quiere que sea feliz, que es precisamente por eso que está dejando que Joe tenga la custodia”, agregó el informante.

Acerca de este dulce gesto de Sofía hacia su ex, la fuente indicó que el actor de Magic Mike’s last dance está agradecido. “Manganiello dijo que Sofía tiene el corazón más grande y nunca haría nada para lastimarlo intencionalmente a él o a Bubbles”, agregó.

©GettyImages



Sofía Vergara tuvo el dulce gesto con su ex, pues sabe que él no podría vivir sin Bubbles

Por suerte, ambos están llevando su separación de una manera amigable, así que la custodia de Bubbles no será un problema más para ellos al momento de dividir sus bienes.

El fuerte lazo entre Joe y Bubbles

Curiosamente, desde que la perrita llegó al hogar de Sofía y Joe, esta creó un lazo especial con el actor. En primera instancia, Bubbles fue adoptada por la actriz colombiana, pero en poco días, la perrita se olvidó de ella y empezó a seguir a Joe por todo lados. Incluso, Sofía Vergara contó, en un tono bromista, a Ellen DeGeneres que Bubbles y Joe tenían una relación tan especial, que se sentía apartada.

©@joemanganiello



Joe Manganiello y Bubbles tienen una linda conexión

“Era para mí, la adopté para mí, pero llegó a casa y me ignoró por completo. Se fue directamente con él. (Bubbles) ella ha tomado todo lo que era mío, no es chistoso, es una cosa horrible. Se quedó con mi esposo, con mi cama. Ellos duermen juntos y yo lo hago sola en la otra mitad, es extraño, pero debo decir que no es culpa de Joe, es culpa de ella, está obsesionada”, explicó hace un par de años. Así que, teniendo en cuenta la relación tan especial entre uno y otro, Sofía Vergara cedió y le dio a su ex la custodia total de la perrita.