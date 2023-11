¿Qué reina de Miss Universe aconsejó a ‘Betty, la fea’ en mal de amores?

Con Miss Universe 2023 a la vuelta de la esquina, tenemos para ti un gran momento del entretenimiento en el que dos grandes personalidades de los 2000’s se encontraron cara a cara en la televisión. Explorando el baúl de los recuerdos, nos encontramos con la ocasión en la que Miss Universe 1987 Cecilia Bolocco apareció en Betty, la fea, una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. Sí, así como lo lees... la espectacular chilena de 67 pulgadas aconsejó a Beatriz Pinzón Solano cuando tenía el corazón roto.

Cecilia Bolocco de Chile fue coronada como Miss Universe en 1987

En el episodio en el que Betty se entera del engaño de don Armando, Cecilia Bolocco –como ella misma– visita Ecomoda, donde se encuentra a Betty con el corazón destrozado y en un mar de lágrimas. De mujer a mujer, la chilena aconseja a la asistente de presidencia sobre el mal de amores y le dice que ninguna cirugía plástica puede arreglar el alma.

“La historia siempre es la misma usted no lo entendería porque jamás ha vivido lo que yo he vividio. A una mujer como usted nunca le pasaría lo mismo...”, dice Betty.

“¿Qué cosa no me pasaría?”, pregunta Cecilia, a lo que Betty responde: “Usted es una Miss Universo, una mujer bella, todos los hombres la siguen, es exitosa, todos los hombres sueñan con una mujer como usted. A mí no me pasa eso, todo lo contrario; de mí se burlan, a mí me rechazan, a mí me utilizan”, indica Betty. A lo que Cecilia contesta con unas sabias palabras: “Tal vez no logre entender lo que le voy a decir o peor aún no quiera entenderlo. El dolor no tiene rostro, no discrimina. A mí también me destorzaron el alma y llegué a enfermarme, y pensé que nunca mejoraría. Aunque no me crea, yo sé cómo se siente, Betty”.

Betty descubre que don Armando se ha burlado de ella y Cecilia Bolocco la consuela

Aquí la conmovedora escena entre Betty y Cecilia Bolocco:

Una escena más en ‘Betty, la fea’

Esta no sería la única aparición de Cecilia Bolocco en la telenovela, ya que, casi al final de esta, ella se vuelve a encontrar con Betty en Cartagena, cuando Betty ya había cambiado su imagen y estaba en el proceso de sanar sus heridas.

Cecilia Bolocco y Betty en una de las escenas en Cartagena