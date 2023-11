Con mimos y toda la ternura, así cuidan las hijas de Ximena Duque a su perrito

A unos días de la cirugía de su perrito, Ximena Duque compartió que este ya está en casa y que poco a poco se recupera de sus heridas. Oreo, el perro labradoodle de ocho años de la empresaria fue sometido a una operación debido a un quiste en la cola. Aunque la recuperación será lenta, parece que en su hogar Oreo tiene la mejor medicina, pues las pequeñas Luna y Skye se han encargado de llenarlo de mimos y caricias. A través de sus redes sociales, la también actriz compartió una imagen de lo más conmovedora en la que aparecen las niñas consintiendo a su amada mascota.

“Así quieren estar”, escribió Ximena sobre la imagen en la que aparecen sus hijas menores abrazando a su perrito. En la foto, Luna y Skye se dejan ver junto a Oreo, con unas caritas de lo más tiernas, demostrando el gran amor que sienten por este peludo integrante de su familia.

En un post en Instagram, Ximena compartió un video en el que sus pequeñas aparecen llenando de caricias al perrito. “Esto es sin duda amor del bueno y sera su mejor medicina 💗💗💗 Te amamos Oreo pronto estarás bien…”, escribió la mujer de negocios junto al video que acumula miles de reproducciones.

En la sección de comentarios, Ximena explicó a sus seguidores la situación por la cual ella y su familia atravesaron en días recientes, con la cirugía de Oreo. “Mi negro tuvo una complicación con un quiste que le salió en su colita. Tuvimos que tomar la difícil decisión de quitársela para que ya no hubiera más infección y por supuesto complicaciones. Ahora como ven ya está en casa recuperándose… espero solo que todo pase rápido. GRACIAS por estar pendientes y sobre todo por sus mensajes tan lindos”, escribió.

©@ximenaduque



Ximena Duque con Oreo, a quien considera como un integrante de su familia

Sus seguidores se solidarizaron con ella y desearon una pronta recuperación para Oreo. Al mismo tiempo, algunas famosas se sumaron a los buenos deseos. “Va a estar muy bien Oreo”, comentó Carmen Villalobos. En tanto, Karla Monroig puso “¡Fuerte abrazo Xime! Pronta recuperación para Oreo”. Stephanie Himonidis, conocida como ‘Chiquibaby’ destacó la ternura con la que las hijas de Ximena trataban a Oreo: “Que niñas tan hermosas, Xime”.

Una médium le ayudó en el proceso

En días pasados, Ximena usó sus redes para contar la situación por la que estaba atravesando su amada mascota y buscó todo tipo de ayuda profesional para que él estuviera en las mejores manos. Además de contar con su veterinario de cabecera, la exestrella de Telemundo se puso en contacto con una Animal Communicator/Médium, quien le transmitió los deseos de su perro.

De acuerdo con la experta, Oreo le comunicó que deseaba ser sometido a la operación. A través de una carta, la médium comunicó los deseos de Oreo. “Por favor, que me la remuevan. Dejarme la cola no me va a ayudar para nada, sólo va a incrementar las posibilidades de infección y yo no estoy apegado a mi cola”, se lee en un fragmento del texto. “Nostros los animales no estamos apegados a ninguna parte de nuestro cuerpo. Quitarla va a ayudarme a mí y a mi familia porque la recuperación va a ser mucho más fácil. Voy a estar bien en 10 - 12 días”. Con estas palabras y siguiendo el consejo del veterinario, fue que Ximena se quedó un poco más tranquila y llevó a Oreo al quirófano.

