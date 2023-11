Mariana Downing recuerda con cariño su noviazgo con Marc Anthony: ‘Fue un momento lindo en mi vida’

Mariana Downing, Miss República Dominicana, solo tiene en mente una cosa en estos momentos: dar todo de sí en Miss Universe el próximo 18 de noviembre, por lo que se mantiene enfocada en su preparación, de hecho, ahora mismo se encuentra ya en El Salvador. Sin embargo, la modelo no olvida todas aquellas vivencias que la trajeron hasta este momento de su vida, como tampoco olvida a aquellas personas que ocuparon un lugar especial en su corazón. Con la ceremonia a la vuelta de la esquina, Mariana habló en exclusiva con ¡HOLA! y recordó los gratos instantes que vivió años atrás durante su noviazgo con Marc Anthony.

Fue en 2017, hace ya 6 años, cuando la modelo y el salsero mantuvieron una relación amorosa. Mariana tenía entonces 21 años y Marc casi 49. Sin embargo, pese a la diferencia de edades, ambos conectaron de inmediato y estuvieron juntos por varios meses. Su romance inició luego de que el cantante concluyera su divorcio con Shannon de Lima, su tercera exesposa.

“Fue un momento lindo en mi vida”, nos confesó la belleza dominicana. Sin embargo, dejó claro que es un capítulo más que cerrado de su historia. “Pero yo tengo mi vida, tengo mis cosas, tengo mis metas adelante”, expresó. “No tengo mucho que decir porque eso está en el pasado, yo llevo ese tiempo con mucho cariño, pero ya es pasado”, reiteró.

Dado que tanto Mariana como Marc ahora están enfocados en su presente, ella en Miss Universe y él en su carrera de cantante y en su matrimonio con Nadia Ferreira, ha sido poco lo que han contado de su pasada relación. Sin embargo, desde aquellos tiempos en los que estuvieron juntos se dijo que se habían conocido en una cena en Miami con amigos en común, y fue ahí donde Cupido hizo las suyas. Tras semanas de rumores, la modelo y el cantante hicieron su primera aparición pública en la gala de Maestro Cares, la organización benéfica que Marc encabeza, oficializando así su relación.

“Eso fue un punto de mi vida que fue muy hermoso; él es buena persona”, comentaba Mariana el pasado mes de septiembre en entrevista para Primer Impacto (Univision) al hablar de dicha relación, destacando las cualidades de Marc como ser humano.

Se mantiene ajena a las críticas

Hoy, a sus 28 años, Mariana ha aprendido que estar frente a los reflectores a menudo conlleva estar expuesta a críticas y comentarios negativos. La modelo, hija de madre dominicana y padre inglés, fue criticada por no haber crecido en tierras dominicanas y no dominar el español a pesar de estar representando a República Dominicana en Miss Universe. Sin embargo, ella tiene claro de dónde viene y está orgullosa de sus raíces.

“Mi mamá es completamente dominicana y yo crecí con esos valores de los dominicanos, porque yo tengo toda mi familia aquí”, dijo a ¡HOLA!. “Yo estoy muy conectada con esta cultura, aunque yo no me mire tan dominicana y no hable español perfecto, está mi sangre, son mis raíces”, aseguró. “Creo que la gente siempre va a tener sus opiniones y tú tienes que seguir adelante”, opinó.