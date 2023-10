Alejandra Espinoza revela que contagió a su esposo de una de sus grandes pasiones

Alejandra Espinoza es una mujer realizada en todos los sentidos: en lo profesional ha logrado construir una carrera exitosa en la televisión, y en lo personal, ha construido una hermosa familia junto a su esposo Aníbal Marrero, padre de su hijo Matteo. Otro de los logros que ha dado gran satisfacción a la presentadora ha sido su desempeño en el running, pues en los últimos años ha sumado varios maratones, el más reciente fue de que corrió en Chicago. La guapa mexicana ha contado con emoción cómo ha logrado compartir con su marido su amor por este deporte, y lo mucho que ha disfrutado hacer equipo con él para salir a entrenar.

©@alejandraespinoza



Ale y Aníbal se han convertido en el mejor equipo para correr.

“Así como los malos hábitos son contagiosos, los buenos también”, escribió Alejandra en su cuenta de Instagram, explicando que a Aníbal le tomó su tiempo convencerse de seguir sus pasos en la práctica de correr. “Es verdad que tardó casi 4 años en tomar la decisión, pero aquí está, feliz y sabiendo que se aprende a correr una milla a la vez”, agregó la conductora en su post conjunto con su esposo.

“Esta es nuestra 4ta semana corriendo juntos y no puedo estar más feliz”, concluyó. La mexicana acompañó este mensaje de algunas fotos junto a su esposo, en las que se les ve posando sonrientes junto al mar, ambos con atuendo deportivos, al parecer luego de un satisfactorio recorrido.

©@alejandraespinoza



Ale contagió a su esposo de su amor por correr.

El deporte, y en especial el running, se ha convertido para Alejandra en un estilo de vida y una motivación. La presentadora. Fue en 2020 cuando corrió en Los Ángeles su primer maratón, lo que la llenó de orgullo y felicidad. Después de aquella experiencia, corrió en París en abril de este año, y apenas hace unas semanas participó en el maratón de Chicago. La presentadora sueña con correr también en los maratones de Boston, Nueva York, Berlín, Londres y Tokio.

©@alejandraespinoza



Ale sueña con correr los maratones más famosos del mundo.

Más de una década de amor

El pasado 10 de septiembre, Alejandra y Aníbal celebraron su aniversario de bodas número 12, ocasión que el coreógrafo aprovechó para dedicarle un sentido mensaje a su esposa. “12 años que celebramos nuestra boda, se juntaban y disfrutaban dos familias culturalmente muy diferentes. Y tú y yo hablamos de todos felices. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos, nos amamos más. Tuvimos, no tuvimos. Lloramos, reímos, nos caímos, nos ayudábamos uno al otro a levantarnos...”, escribió en su mensaje.

“En fin, ha sido una aventura. Pero cuando miro para atrás amo lo que viví, agradezco a Dios por ponerte a mi lado, no me arrepiento de nada y he disfrutado cada uno de estos momentos... Muchas cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es lo mucho que te amo y lo privilegiado que soy de llamarte esposa. Gracias por estar siempre ahí para mí, y ayudarme e inspirarme a ser mejor. Eres la mejor. Feliz aniversario número 12”, agregó.

©@alejandraespinoza



Ale y Aníbal cumplieron 12 años de matrimonio.

