Marc Anthony y Nadia Ferreira regresan al lugar de su boda en un desfile muy especial

Marc Anthony está orgulloso de su esposa, Nadia Ferreira, y lo demostró de la mejor forma al acudir en primera fila a apoyarla durante su participación en el desfile benéfico organizado por Balmain y la Fundación Angels For Humanity, en Miami. Una pasarela especial para la ex Miss Paraguay, quien marcó con este su triunfal regreso a las pasarelas cuatro meses después de haberse convertido en mamá.

La cita fue en el Pérez Art Museum de Miami, un lugar que guarda gratos momentos para la pareja. Y es que fue justo ahí, con una decoración diferente y rodeados de sus seres más queridos, en donde celebraron su boda a principios de año, un evento al que HOLA! Américas tuvo acceso en exclusiva.

Sonriente y orgulloso de la madre de su hijo menor, Marc apareció en público con un suéter gris de cuello de tortuga, chaqueta negra y sus icónicas gafas de sol. El salsero no dejaba de mostrar su apoyo a la mujer que tanto ama, en especial cuando desfiló sobre la pasarela con un traje de pantalón y saco negros con detalles blancos, muy al estilo 80s/90s.

“¡¡Estoy tan orgulloso de ti, mi amor!! ¡¡Y el bebé también!! No tienes comparación”, escribió Marc en sus redes sociales mostrando uno de los atuendos con los que se lució su esposa. Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar destacando lo bella que luce Nadia, dejando a algunos incrédulos de que tan sólo hace unos meses lucía plena su pancita de embarazo.

La pasarela de Nadia se suma a sus deslumbrantes y recientes apariciones en público, una de ellas como presentadora de un premio en los Billboard de la Música Latina, en donde también desfiló por la alfombra roja. Además, la pareja fue vista hace unos días en Nueva York, para la 39ª Gala anual de la Noche de las Estrellas, en donde él recibió un premio en el evento organizado por la Fashion Group International.

Un fin de semana lleno de moda y amor

Marc no sólo aplaudió a su esposa, sino que gritaba de emoción por volverla a ver tan feliz en su faceta como modelo, una de las que más ama la ex reina de belleza de 24 años. Junto a él, en el público, se encontraba uno de los grandes amigos de la pareja, Carlos Aydan, quien este fin de semana celebró su boda con Carlos Quintanilla. Marc y Nadia no sólo fueron invitados al festejo, sino que fueron testigos en el enlace al igual que Claudia Álvarez y Billy Rovzar.

En la familia de Nadia, además, están de fiesta por la próxima llegada de un integrante más. Eli, hermana de la modelo, celebró la fiesta de revelación de sexo del bebé que espera junto a su prometido, Fernando Cañete Vásquez, y entre fotos junto a su hijo mayor, dejó ver que la cigüeña le llevará un niño. Aunque ni Nadia ni su mamá estuvieron en la reunión familiar, no deja de ser una gran noticia que celebran de corazón.

