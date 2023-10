Ana Obregón revela que ya tiene todo listo para el bautizo de su nieta y confirma la fecha

La vida de Ana Obregón es otra desde el 20 de marzo, día en el que le dio la bienvenida a su nieta Ana Sandra. La pequeña, que nació en Miami por medio de gestación subrogada, se ha convertido en su mayor adoración, y cada momento junto a ella lo atesora como nada. Si bien la llegada de la bebé no estuvo libre de polémica, la presentadora española se mantuvo siempre al margen de las críticas, concentrándose en el cuidado de la nena, quien es hija de su fallecido hijo Aless Lequio. Ahora mismo, la también actriz está alistando los últimos detalles para el bautizo de Anita, celebración de la que ya ha confirmado la fecha.

Anita es la razón de la sonrisa de la actriz.

Ahora que está desempeñando nuevamente la tarea de cuidar a un bebé, Ana ha sido muy selectiva en cuanto a sus proyectos, pues busca estar el mayor tiempo posible con su nieta. “Yo ahora solo elijo cositas, pocas, pero dos a la semana, yo no me separo más de mi niña”, dijo ante las cámaras de Europa Press al asistir este 18 de octubre a la presentación de la lista ‘Las 100 mujeres más influyentes en España 2023’ de Forbes, en la que ella está incluida.

Cuestionada sobre los preparativos para el bautizo de Anita, aseguró tener ya todo listo para la celebración. “Muy bien todo. Ya os contaré. Está preparado casi todo”. Estaba previsto que la pequeña, quien este 20 de octubre cumplirá 7 meses, celebrara su bautizo el pasado mes de septiembre, pero tuvo que posponerse la ceremonia debido a que el padrino, que vive en Estados Unidos y era íntimo amigo de Aless Lequio, no podía viajar a España.

Ana se ha vuelto selectiva con sus eventos, pues está enfocada en su nieta.

Un día antes, Ana estuvo presente en la gala benéfica Elle Cancer Ball. “Es el primer día que salgo en seis meses, desde que nació mi niña, pero quería estar aquí”, comentó a la prensa presente, admitiendo tener sentimientos encontrados por separarse de ls pequeña: “Me siento muy triste, es la primera noche que salgo en seis meses”.

Ante la insistencia de los reporteros, la presentadora confirmó lo que ya se venía especulando:“El bautizo será en diciembre”. Ana se refirió además a que esta fecha se fijó con tal y que el padrino esté presente. Aunque no se conocen muchos detalles sobre esta persona, se sabe que se llama Justin y que Aless Lequio lo conoció mientras estudiaba en Estados Unidos.

La pequeña está por cumplir 7 meses.

Además, Obregón detalló que ya tiene en mente lo que su nieta usará para ese día tan especial. “Estoy probando el vestidito -el traje de cristianar que llevó su hijo en su bautizo- y a ver que le vaya bien”, comentó. Sobre Anita, la presentadora no puede ocultar lo feliz que está de tenerla. “Está que te mueres. Está de morir, de morir, me ha dado la vida”, comentó en otro momento.

Una nueva vida para Ana

Mes con mes, la actriz española ha expresado su amor y agradecimiento por la llegada de Anita. En septiembre no fue la excepción, y le dedicó unas lindas palabras. “Hoy hace 6 meses que me devolviste la vida ANITA. Se que tu papá lo celebrará desde el cielo, apagando las velas de tu tarta de biberones. Conseguir este milagro deseado desde la eternidad me da un poquito de paz. Y sí, creo que os debo compartir mi alegría, ya que durante tres años me habéis acompañado en mi dolor por el duelo de mi hijo”, agregó, refiriéndose a su hijo, quien falleció el 13 de mayo de 2020 tras luchar durante dos años contra un sarcoma de Ewing.

