Lili Estefan, Camila Cabello, Luis Fonsi y más famosos disfrutan del show de Luis Miguel en Miami

Nadie se resiste a Luis Miguel. El cantante ha hecho vibrar a miles en lo que va de su gira, la cual se agotó tan pronto como iniciaron las preventas. Los famosos han dicho presente en los conciertos del llamado ‘Sol de México’; apenas hace unos días Bad Bunny y Kendall Jenner disfrutaron del show en Nueva York, mismo al que asistió la famoso diseñadora Carolina Herrera, con quien ‘Luismi’ tuvo un lindo detalle. Ahora, el intérprete de La Incondicional ha llegado a Miami y, como era de esperarse, ha provocado un despliegue de celebridades.

©GettyImages



Luis Miguel ofreció un concierto inolvidable en Miami,

Luis Miguel se presentó la noche del 11 de octubre en el Kaseya Center, en el primero de dos conciertos que ofrecerá en este famoso recinto deportivo en la ‘Ciudad del Sol’. Sus fans llegaron puntuales a la cita, entre ellos varios famosos. Camila Cabello disfrutó de la presentación desde la primera fila. Si bien ella no ha compartido imágenes de esta inolvidable velada, las cuentas de fans lo han hecho por ella. La cantante no dejó de sonreír mientras veía a ‘Luismi’ a escasos metros de ella.

A alegria! 🥹



Camila Cabello no show do Luis Miguel, hoje em Miami. pic.twitter.com/AFryJrXKz6 — Portal Camila Brasil (@portalcamilabr) October 12, 2023

Quien tampoco quiso perderse el derroche de talento y carisma de Luis Miguel en Miami fue Lili Estefan. La conductora de El Gordo y La Flaca (Univision) también gozó del show desde un lugar privilegiado, y aprovechó para grabar algunos momentos y compartirlos con sus seguidores. “Miami te ama @luismiguel y ¡sí que se siente tú bella energía! Wow! ¡Como te disfrutaste el concierto de hoy! Y te queda otro este viernes en esta ciudad”, escribió la presentadora al mostrar el momento en el que el cantante interpretaba uno de sus temas más emblemáticos: Cuando Calienta el Sol.

Luis Fonsi y su esposa Águeda López también estuvieron en la primera fila del Kaseya Center cantando con ‘Luismi’. La modelo española compartió en sus historias de Instagram un vistazo de uno de los bailes del cantante. “No se necesita título”, escribió, y es que las imágenes hablan por sí mismas. Además, fans que estaban entre el público mostraron el momento preciso en el que la pareja apareción en las pantallas en el escenario.

©@aguedalopez21 / @jannatavarez



Luis Fonsi y Águeda López disfrutaron el concierto de Luis Miguel en primera fila.

Ana Patricia Gámez, conductora de Enamorándonos USA (Unimas), también se reportó desde el concierto de Luis Miguel, donde se dejó ver muy animada y donde acudió junto a su esposo Luis Carlos Martínez. “Qué bárbaro, de verdad que el concierto de Luis Miguel estuvo maravilloso”, dijo esta mañana en sus historias de Instagram sobre la velada. “Me encantó, su voz está intacta, el show estuvo espectacular, una hora y media solamente... Pero espectacular, maravilloso, yo me lo gocé”, expresó.

©@anapatriciatv



Ana Patricia Gámez disfrutó del concierto junto a su esposo.

Tras su emocionante concierto en Miami, en el que interpretó algunos de sus más grandes temas musicales, Luis Miguel tuvo un cariñoso gesto con sus fieles fans, Y es que cuando ya se preparaba para marcharse del lugar a bordo de una camioneta, se detuvo y bajó para saludar a sus seguidores, quienes no dejaban de gritar su nombre emocionados. Seguido por sus guardaespaldas, el intérprete se aproximó a las vallas que rodeaban el lugar y empezó a darle la mano a las personas, regalándoles además una gran sonrisa. Incluso apartó a uno de los elementos de seguridad que lo custodiaban para seguir saludando a sus fanáticos.

Los rumores sobre la planes de Luis Miguel el fin de semana

Hace unos días se informó el aplazamiento del concierto que el cantante tenía agendado en la Amalie Arena, en Tampa Florida. “POSPUESTO: El concierto de Luis Miguel originalmente programado para el 15 de octubre se reprograma para el 7 de noviembre debido a conflictos logísticos. Los fans deben conservar sus entradas, ya que serán respetados en la fecha reprogramada”, se indicó en las redes sociales del recinto.

Y aunque se explicó que esta decisión obedecía a razones de logística, no pasó mucho antes de que circularan algunas otras versiones sobre los supuestos motivos reales detrás de este cambio en la agenda de ‘El Sol’. Algunos comunicadores mexicanos reportaron que este cambio se podría deber a que el cantante tenía pensado asistir a la boda de su hija Michelle Salas, el cual se ha rumorado podría ser justamente el próximo fin de semana. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado nada al respecto.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...