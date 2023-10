Ana Araujo, ex pareja de Pablo Lyle, celebra su cumpleaños con una dedicatoria de su novio

El mes pasado, Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales una foto junto a su nueva pareja, el fotógrafo Marco Lavin. Y es que con esto, la influencer confirmó de una vez por todas el fin de su relación con el actor, quien enfrenta una pena de más de cinco años de prisión por homicidio involuntario. Si su decisión de seguir adelante con su vida le valió algunas críticas, ella está decidida a ser feliz. Casi un mes después de anunciar su noviazgo, Ana celebró su cumpleaños el pasado 4 de octubre y entre las muestras de cariño que ha recibido no podía faltar la de su galán.

©@anaaraujof



Ana se dio una nueva oportunidad en el amor.

La influencer quiso dedicarse unas palabras a sí misma a propósito de su nueva vuelta al sol, en la que está cumpliendo ya 35 años. “Cierro los ojos, soplo las vela y me hago una promesa: ‘Prometo no volverte a abandonar’”, escribió en sus historias de Instagram. “4/10 Feliz vuelta al sol. Felices 35 Ana. Celebro tu vida”, agregó en su mensaje.

No es para nada extraño que la mexicana haya decidido felicitarse a sí misma, pues tal como ha dejado ver en distintas entrevistas y espacios como podcast, ha encontrado en el autoconocimiento una forma de hallar el bienestar y la paz mental y espiritual.

Ana retomó además en su cuenta las numerosas felicitaciones que recibió de sus seres queridos, y entre ellas no pasó desapercibida la que le dedicó su novio. “Ira’ qué chulada, SIN TANTO RODEO MA’, felicidades baby y que la vida te siga llenando de puras cosas chingonas, por supuesto que también me permita acompañarte en este camino”, escribió Marco sobre un video en el que se veía la influencer sentada a la mesa hablando por teléfono. “Ayy te amo, gracias”, escribió ella al retomar la publicación.

©@marc.o.lavin



Marco le dedicó una felicitación a Ana.

Si bien fue el pasado mes de septiembre cuando Ana dio a conocer su relación con el fotógrafo, al parecer ésta pudo haber iniciado tiempo atrás. En abril Marco compartió algunas fotos en las que se le veía abrazándola, dejando ver la cercanía que ya existía entre ellos. “Como dijo el buen Pablo Milanés: ‘la prefiero compartida antes de vacía mi vida, no es perfecta mas se acerca a lo que yo simplemente soñé’”, escribió Lavin haciendo referencia a la canción El Breve Espacio En Que No Estás del célebre intérprete cubano.

La contundente respuesta de Ana a las críticas

En cuanto Ana dio a conocer su nueva relación sentimental, en redes sociales empezaron a ‘lloverle’ críticas, pues algunos la señalaron por haber iniciado un noviazgo mientras el padre de sus hijos se encuentra en prisión. Ella respondió con un mensaje reflexivo pero contundente. “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales”, escribió.

“Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tú añoras, pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duele”, continuó en su mensaje. “Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta de que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz”, concluyó.

©@anaaraujof



Ana ha dejado ver que las críticas la tienen sin cuidado.

