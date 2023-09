“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para sentir el miedo de apresurarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender esa sensación de miedo”, continuó en su sincero mensaje. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”, finalizó.