Humberto Zurita revela por qué no quiere casarse con Stephanie Salas: ‘Estamos en otro siglo’

Cuando se confirmó el noviazgo de Humberto Zurita con Stephanie Salas algunos se apresuraron a preguntarse si ellos consideraban casarse en el futuro, y ahora que Michelle, hija mayor de ella, está por celebrar su boda se han reavivado estos cuestionamientos. El actor ha dejado ver lo feliz y enamorado que está de la actriz y cantante, con quien se ha ido de viaje en más de una ocasión. Ahora, ante la insistencia en el tema un nuevo matrimonio, ha querido explicar su negativa a esta posibilidad.

©@stephaniesalasoficial



Humberto y Stephanie han llevado su amor a otros rincones del mundo.

Tiempo después de quedar viudo en 2019 con el fallecimiento de su esposa Christian Bach, Humberto cedió a darse una nueva oportunidad en el amor, pero él no ha cedido a la presión de quienes insisten en verlo de nuevo casado, pues está convencido de que lo que realmente quiere es disfrutar el aquí y el ahora junto a Stephanie.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien”, dijo sobre la posibilidad de casarse de nueva cuenta. “La verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo”, agregó, para luego bromear: “Y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”.

©GettyImages



Humberto ha descartado la posibilidad de casarse de nuevo.

“Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella”, contó. “Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, agregó.

©@stephaniesalasoficial



La pareja está dejando que las cosas fluyan.

“Hoy en día la cosa es fluir y dejar que fluya la vida”, expresaba el actor tiempo atrás de acuerdo con el el diario mexicano El Norte. Y al ser cuestionado sobre la posibilidad de casarse con la actriz prefirió ser cauteloso con sus palabras. “No sé, no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿me entiendes?, no lo sé, no te puedo contestar”, dijo.

¿Qué piensa Stephanie?

“La verdad es que la pasamos muy bien. Somos una pareja que la pasamos bien, nos divertimos mucho entre nosotros”, expresaba la cantante a inicios de este mes ante las cámaras del programa Ventaneando (TV Azteca), dejando claro que ella y Humberto se encuentran bien así como están.

La nieta de Silvia Pinal habló en aquella ocasión sobre su experiencia al compartir el escenario con su pareja, pues desde hace un tiempo ha protagonizado junto a Zurita la puesta en escena ¡Papito Querido! “En verdad que sin que te des cuenta estás entregando muchísimo siendo una pareja en el escenario, y eso es lo que la gente quiere ver, entonces tienen que ir a ver cómo nos besamos y nos apapachamos”, contó.

