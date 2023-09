¿Cuándo nace su bebé y cómo va el embarazo? ¡Francisca lo cuenta todo!

Francisca está muy emocionada con su segundo embarazo. En sólo unos meses, la presentadora de Despierta América recibirá a la cigüeña para darle un hermanito o hermanita a Gennaro, su primer hijo con Francesco Zampogna. Mientras llega el gran día en el que la familia sume a un nuevo integrante, Francisca disfruta de los cambios en su cuerpo, y cada detalle que ha cambiado desde el día que se enteró que sería mamá por segunda ocasión, y entre tanta dicha respondió a las preguntas más frecuentes de sus fans, revelando la fecha en la que podría tener a su bebé entre sus brazos.

Con un brillo muy especial en su mirada y llena de energía, Francisca motivó a sus seguidores para realizar una sesión de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Uno de ellos no quiso quedarse con la duda de la fecha en la que llegaría la cigüeña: “Para febrero, Dios mediante”, anotó ella.

Francisca había dicho que se enteró de que estaba embarazada durante su viaje de verano a Italia. Fue ahí en donde empezó a tener los primeros síntomas, pero lo confirmó a su regreso a casa.

Además de compartir el mes en el que de nuevo se convertirá en mamá, la ex Nuestra Belleza Latina reveló cómo se siente en el segundo trimestre de su dulce espera y qué diferencias ha notado entre este embarazo y el de Gennaro.

“Tengo más energía. Algunos días sí necesito dormir porque estoy muy cansada, pero en general me siento muy bien”, contó. Francisca, además, reveló que no ha tenido antojos y que su alimentación ha sido tan normal “como cuando no estaba embarazada”. Otra gran diferencia fue que con Gennaro tuvo malestares y en esta nueva espera, no.

Gennaro, el futuro hermanito mayor

Uno de los cambios más grandes en su hogar ahora que la cigüeña está en camino, es el estado de ánimo de Gennaro. Desde hace unas semanas, Francisca notó que su hijo de dos años tenía un humor complicado en el que le costaba mantenerlo contento.

Algunos de sus seguidores le explicaban que podría ser por la complicada edad en la que se encuentra, otros coincidieron en que era una mezcla de emociones por intuir que viene otro bebé en camino, por lo que se pone celoso.

Al ver la pancita de mamá crecer cada vez más, a Gennaro “a veces le agrada la idea y a veces no”, comentó Francisca, quien ha intentado incluir a su pequeño en las decisiones y novedades de su embarazo.