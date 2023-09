Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer, encuentro de diosas entre diamantes

Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer pasaron una noche fabulosa durante el evento de Tiffany & Co., Diamonds and Wonders, en el que las dos argentinas por fin pudieron sentarse a charlar y convivir. Si bien ya se habían encontrado en alguna ocasión, aún no se presentaban formalmente y este evento de alta joyería fue el momento ideal para descubrir que tienen mucho en común.

Después de desfilar por la “blue carpet” de Tiffany & Co. en la Ciudad de México, Antonela y Valentina conocieron la experiencia de Diamonds and Wonders, que muestra una colección de piezas de alta joyería que viaja alrededor del mundo. El evento tuvo invitados reconocidos de toda Latinoamérica, creando una celebración de lo más especial con ambiente único.

La esposa de Lionel Messi y la pareja de J Balvin no sólo conversaron de las maravillosas piezas de la joyería, también compartieron detalles de su experiencia como mamás. Antonela habló muy orgullosa sobre sus niños Thiago, Mateo y Ciro de 11, ocho y cinco años respectivamente; y Valentina de su pequeño Río, de dos años. ¡Un lazo en común que las unió aún más!

Más tarde, Antonela confirmó a su nueva amiga que hoy mismo regresaba a Miami, en donde ha establecido su nuevo hogar junto a Lionel Messi luego de pasar una temporada en Francia.

Ambas estuvieron presentes en una fiesta con no más de 300 invitados en la que la firma neoyorquina recreó un bar con detalles art déco y el muy conocido azul Tiffany. El evento, además, estuvo amenizado por la banda de jazz Jeff Goldblum & the Mildred Snitzer Orchestra que contó con el actor en el piano cantando junto a Diego Boneta.

©GettyImages



Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta, Bárbara López, Alejandro Fernández, Juan Pa Zurita, Valentina Ferrer y Antonella Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer, dos estilos y mucho glamour

Antes de llegar al exclusivo evento, Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer compartieron en las redes sociales algunas pistas de sus looks, especialmente las joyas que usarían. Fue hasta que desfilaron ante las cámaras ue por fin pudimos ver a detalle la elección de Valentina de un corto vestido negro de Dolce & Gabbana con manga larga y escote cuadrado que dejaba a la vista la joyería de la línea Tiffany Victoria de Tiffany & Co.; y zapatos hechos a la medida de una firma emergente de Nueva York.

©GettyImages



Valentina Ferrer y Antonela Roccuzzo

Antonela, por su parte, se lució con un vestido lencero plateado de seda, con escote en V y una larga abertura en la falda del lado izquierdo, una pieza es parte de la firma neoyorquina SER.O.YA. Roccuzzo completó su look con un medio recogido que no sólo dejaba ver su maquillaje en tonos obscuros y nude, sino también espectaculares joyas de la colección Schlumberger, de Tiffany & Co, que acompañó con brazalete y aretes del estilo.

