Así lucen en la actualidad Blanket y Prince, los hijos de Michael Jackson

Desde pequeños, Paris, Blanket y Prince -los hijos de Michael Jackson- llevaron una vida bajo el ojo público, a pesar de los peculiares intentos de su padre por mantener su privacidad. Ahora que el tiempo ha pasado, aquellos niños que conmovieron a todos durante el funeral de su padre en 2009, ya son unos adultos y, como pocas veces, Prince y Blanket reaparecieron en una foto familiar durante una reunión en honor al cantante.

©The Jacksons



Prince (tercero de izquierda a derecha), y Blanket, ahora Bigi (tercero arriba de derecha a izquierda), junto a su familia

La postal fue tomada en el Casino Mandalay Bay Resort, en Las Vegas, en donde el show Cirque du Soleil’s Michael Jackson ONE tuvo lugar. En esta salida familiar, Prince, de 26 años; y Blanket, de 21 y ahora conocido como Bigi sonrieron a la cámara dando un vistazo de cómo han cambiado a 14 años del fallecimiento de su padre.

“Una especial reunión familiar @mjonelv Celebración del cumpleaños del Zafiro Azul de @michaeljackson #MJForever #MichaelJackson #MJOne #Jackson5”, es como describieron la imagen publicada en el Facebook de The Jacksons.

Prince estaba acompañado de su novia, Molly Schirmang, a quien abrazó al momento de capturar el momento. Bigi posó junto a su tío Jackie Jackson, quien fuera parte de Jackson 5, el grupo con el que Michael inició su carrera como cantante. En la foto también aparece Emily Besselink, esposa de Jackie, y sus mellizos de nueve años, Jaylen y River Jackson; además de Brandi Jackson, de 41 años. La gran ausente en la foto fue Paris Jackson, la única hija mujer del intérprete.

Una fecha muy especial

La reunión de la familia de Michael Jackson no sólo estuvo influenciada por el show del Cirque du Soleil el pasado 31 de agosto sino porque el 29 del mismo mes Michael habría celebrado su cumpleaños 65. Aquel día, Paris recordó a su padre con una publicación en las redes sociales. “Así que hoy es el cumpleaños de mi papá”, dijo desde lo que parecía ser un camerino después de bajar del escenario. “Y cuando estaba vivo, él solía odiar a cualquiera que reconociera su cumpleaños, le deseara un ‘feliz cumpleaños’, lo celebrara, nada de eso. En realidad, ni siquiera quería que supiéramos cuándo era su cumpleaños, porque no quería que hiciéramos una fiesta ni nada por el estilo”, recordó.

“Dicho esto, aparentemente las redes sociales son la forma en que la gente expresa su amor y afecto en estos días y si no le deseas a alguien un ‘feliz cumpleaños’ a través de las redes sociales, aparentemente significa que no lo amas, que no lo amas. Preocuparse por ellos. Básicamente me están diciendo que no amo a mi propio padre, según lo que publico en Instagram, así que les hice un pequeño video y espero que lo disfruten”, añadió.

