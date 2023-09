Bianca Censori y Kanye West vetados por compañía de barcos en Venecia tras un inapropiado escándalo

Bianca Censori y su ‘esposo’ Kanye West han sido declarados persona non grata en Italia a raíz de la publicación de unas fotos virales que mostraban al rapero con los pantalones abajo en un taxi acuático. Las imágenes en cuestión corrieron como pólvara en el Internet y mostraban a Bianca, ‘Ye’ y una mujer no identificada que parecía estar bloqueando la vista del operador del barco. Según DailyMail Australia, “ya no son bienvenidos” en sus barcos.

©GrosbyGroup



Bianca Censori y Kanye West vetados de por vida en Italia

Según los informes, la empresa veneciana de alquiler de barcos los ha vetado de por vida debido al escándolo por exposición indecente, que tuvo lugar frente a turistas. El cantante de 46 años estaba sentado en la parte trasera del taxi acuático con el trasero expuesto, mientras que su pareja, de 28 años, estaba delante de él. Venezia Turismo Motoscafi, empresa que alquiló el barco a la pareja, condenó su actividad NSFW y dijo que estaban “sin conocimiento del tema” hasta que las fotos se hicieron públicas.

Las fotos causaron revuelo, y la gente incluso pidió su arresto y cargos por indecencia pública. Como señaló DailyMail, la acusación conlleva una multa de hasta 309 euros (520 dólares australianos), según el Tribunal Constitucional italiano. Otros están preocupados por el bienestar de Censori y muchos se preguntan si ‘Ye’ la está controlando.

Kim Kardashian ‘arrastrada’ en el escándalo

El escándalo generó informes contradictorios sobre la relación de Kim Kardashian con el rapero. La revista Closer informó que Kim “no puede creer lo que recuerda de cómo Kanye era con ella” y ve a “Bianca siendo (moldeada) en el ideal de Kanye de la mujer perfecta”.

Su fuente afirmó que la fundador de “Skims” quería hablar con ella, pero otra fuente rápidamente cerró esos informes y Page Six dijo que Kim “no desea hablar en absoluto con ella”.

Una fuente le dijo al medio que Kim “cree firmemente en dejar que las personas sigan su propio viaje y descubran la vida”, afirmando que “nunca” llamaría a alguien para advertirles de nada.

