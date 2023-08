Un mes después de la partida de Sinéad O’Connor, su familia rompe el silencio

Hace un mes se dio a conocer el triste e inesperado fallecimiento de Sinéad O’ Connor, cuyo cuerpo fue hallado el 26 de julio en la casa de Londres en la que se hacía poco se había instalado. Tras estas semanas de luto, la familia de la cantante ha decidido romper su silencio por medio de un extenso comunicado en el que ha expresado su sincero agradecimiento ante las muestras de cariño que recibió ante su irreparable pérdida.

La cantante falleció en Londres a los 56 años.

Jake, Roisin y Yeshua, hijos de la intérprete, así como sus hermanos, Eimear, Joseph, Eoin y John, difundieron un mensaje a través de The Irish Times, en el que dieron nuevos detalles sobre la ceremonia con la que se le dio el último adiós de Sinéad, fallecida a los 56 años.

“Los hijos y la familia de Sinéad desean dar las gracias a las innumerables personas que se solidarizaron y ofrecieron sus condolencias por el reciente fallecimiento de Sinéad. Su apoyo a la familia es muy valorado”, dice la primera parte del comunicado. “Damos las gracias al presidente de Irlanda, Michael D Higgins, su esposa Sabina y al primer ministro Leo Varadkar por su asistencia al servicio funerario en la mañana del 8 de agosto de 2023. Nuestro agradecimiento también a Dingle Druid Juli Ní Mhaoileóin por dirigir el servicio fúnebre y, posteriormente, las ceremonias de inhumación en el precioso jardín del cementerio de Deansgrange”, detalla el texto.

A la intérprete le sobreviven tres hijos.

La familia de la intérprete irlandesa también expresó su agradecimiento “al Shaykh Dr Umar Al-Qadri y a sus compañeros por las oraciones musulmanas y la bendición de Sinéad en estas dos ceremonias”, así como o a “los músicos que tocaron en el funeral, en el que cantó Pauline Scanlon, acompañada por Éamonn De Barra y Donogh Hennessy”.

Detallaron a su vez que Síle Denvir, Nicola Joyce, Noriana Kennedy, Éilis Kennedy y Damien Dempsey homenajearon a Sinéad con su música en su sepultura. También revelaron que el día del funeral, la familia se reunió en Powerscourt House, donde “la vida de Sinéad fue celebrada por muchos amigos de la música que ayudaron a aliviar la carga de dolor por la muerte” de la cantante.

Sinéad tuvo lidió con problemas de salud mental a lo largo de su vida.

“Deseamos dar las gracias a los fans y admiradores de Sinéad por el maravilloso cortejo fúnebre que le brindaron al pasar por su antiguo hogar en Bray y por la efusividad nacional e internacional de amor y afecto hacia Sinéad desde el momento de su fallecimiento. Las oraciones y el agradecimiento de la familia O’Connor están con todos ustedes”, expresaron los familiares de la intérprete de Nothing Compares to You.

Una vida marcada por dolorosos momentos

A lo largo de su vida, Sinéad O’Connor fue alcanzada en más de una ocasión por la tragedia. Tras una infancia difícil debido a los malos tratos de su mamá, la intérprete encontró refugio en la música gracias a su estancia en un internado. Sin embargo, pese a su exitosa carrera, ella nunca terminó por habituarse a las normas de la industria, ello junto a sus posturas en temas controversiales le va lo cual le valió estar envuelta en la polémica.

Pero lo que sin lugar a duda fue un golpe del que nunca pudo recuperarse fue el fallecimiento en 2022 de su hijo menor, Shane, que tenía 17 años. Años antes ya había enfrentado problemas de salud mental, y esta pérdida agudizó la difícil lucha que había peleado por largo tiempo.

Detrás de su éxito, la cantante estuvo marcada por la tragedia.

