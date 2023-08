Karla Guilfú se convierte en la ganadora de Miss Universe Puerto Rico 2023

En medio de un sinfín de emociones, el pasado jueves 24 de agosto se llevó a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico 2023. La representante de Patillas, Karla Guilfú Acevedo se coronó como la gran ganadora, lo cual quiere decir que ella será la encargada de representar a ‘La Isla del Encanto’ en la próxima edición de Miss Universe.

La ceremonia se llevó a cabo en conjunto con WAPA Televisión y la organización de Miss Universe Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré, en Santurce. La gala de belleza más importante en Puerto Rico contó con la animación de Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto y el animador José Santana. Por su parte, el jurado estuvo compuesto por Aixa Vázquez, Carlos Thompson, Raúl Montes, Karla Ortiz, Kiara Liz Ortega, Nilda Morales y Leonardo Cordero.

Carlos Vives, Luis Figueroa y Tommy Torres estuvieron a cargo de la parte musical de la velada, la cual vio como la representante de Patillas se llevaba la corona a casa.

Karla Inelisse Guilfú Acevedo tiene 25 años y es originaria de Villa Pesquera, en Patillas, Puerto Rico. De acuerdo con el diario Metro de Puerto Rico, la joven no es ajena a los certámenes de belleza, pues tiene en su haber el título de Miss Supranational Puerto Rico 2021 otorgado por Nuestra Belleza Puerto Rico.

Actualmente, Mis Universe Puerto Rico 2023 cursa una maestría en consejería psicológica y tiene una certificación como maestra de yoga. En su perfil de Instagram tiene cerca de 60 mil seguidores y uno de sus hashtags preferidos va orientado hacia la salud mental, #sinjusticiasocialnohaysaludmental.

Karla ofreció unas declaraciones a la organización de Miss Universe Puerto Rico acerca de su participación en el concurso y habló del orgullo que sentía al representar a su municipio. “Representar a Patillas es enaltecer el lugar que me dio vida y me hizo ser la persona que soy. Es el orgullo más grande que he sentido ya que comprendo que el universo debe darse la oportunidad de conocer este maravilloso pueblo. Mis raíces, mi crianza, mis vivencias más importantes y mi familia; son las cosas que me vinculan con Patillas”.

