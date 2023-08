Miss Universe Puerto Rico devela su nueva y espectacular corona

Dentro de Miss Universe Puerto Rico comienza una nueva etapa con la presentación de su nueva corona, denominada ‘Evolución’. El lujoso accesorio fue presentado el pasado 2 de agosto por la organización en conjunto con Wapa Televisión y Lido Jewelers; estos últimos fueron los responsables de la creación de la pieza. El próximo 24 de agosto será el día en el que se utilice la corona por primera vez, en cuanto se seleccione a la afortunada ganadora del certamen, que representará a la ‘Isla del Encanto’ en la nueva edición de Miss Universe, en El Salvador a finales de este año.

La corona de Miss Universe cambia después de cinco años

Curiosamente, la corona que antecedió a esta pieza, ‘Renacer’, también fue creada por Lido Jewelers y fue usada por cinco años, de 2018 a 2022. Desde Lido Jewelers, en The Mall of San Juan, se presentó el diseño, creado en oro blanco de 18 quilates y plata. Además de estos materiales, la corona cuenta con brillantes de 10 quilates montados en canales. De acuerdo con El Nuevo Día, las piedras preciosas representan el amor, la perseverancia y el sentido de solidaridad del pueblo puertorriqueño.

La nueva corona está valorada en $36 mil, y cuenta con cinco piedras aguamarinas. También tiene una perla al centro que representa la elegancia y generosidad que distinguen a la futura portadora de la corona. El tiempo de diseño y ensamblaje fue de cerca de seis meses, según la organización.

Yizette Cifredo, quien tomó las riendas del certamen en marzo de 2022, se sinceró con El Nuevo Día acerca de la creación de la corona. “Cada vez que a mí me toca un reto, me gusta hacer la asignación y ver por qué tenemos una corona, además del título y de ser una reina, el porqué los reyes o las reinas tienen una corona. Me llamó mucho la atención, porque lejos de ser un símbolo para que las personas reciban algún tipo de pleitesía, es un símbolo de compromiso y liderazgo. Es por eso que se hace notable. Esa persona tiene una responsabilidad bien grande para dirigir a una comunidad o para representar a un país”.

Será el próximo 24 de agosto cuando se lleve a cabo la competencia en la que se conocerá a la ganadora del certamen que representará a Puerto Rico en Miss Universe, en El Salvador a finales de este año.

