Carlos Villagrán ‘Kiko’ reaparece junto a su hija, quien lucha contra una dura enfermedad

Carlos Villagrán, mundialmente conocido por su personaje como ‘Kiko’ en El Chavo del 8, enfrenta uno de los momentos más duros a nivel familiar, luego de que la menor de sus seis hijos, Vanessa Villagrán enfermara de cáncer. A través de sus redes sociales, la joven compartió una fotografía con su padre, quien ha estado a su lado luchando contra la terrible enfermedad. Junto a la imagen, Vanessa le dedicó unas dulces palabras en las que agradeció su apoyo incondicional.

‘Kiko’ con su hija Vanessa

“Te fuiste (no por gusto) cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ‘Ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar’”, escribió Vanessa al inicio de su mensaje. “Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia”, agregó.

“Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido escenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas. Gracias papito bonito, gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, por que eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre SIEMPRE sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO”, concluyó la joven.

‘Kiko’ con su hija Vanessa

Aunque Vanessa no ha revelado en qué parte del cuerpo padece cáncer, la joven madre ha compartido con sus seguidores en sus redes parte de su lucha, la cual empezó el pasado 6 de junio, fecha en la que le fue diagnosticada la enfermedad. “Me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo... vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo,de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”.

Vanessa, hija de ‘Kiko’, lucha contra el cáncer

“Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría. Sin embargo mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. Te amo! “.

Vanessa es la menor de los seis hijos del comediante. En primeras nupcias, estuvo casado con Silvia Salinas Aguirre, con quien tuvo a Paulo, Sylvia, Samantha y Edson. Su segunda esposa fue Graciela Rivera, conquien tuvo a Gustavo y Vannesa . Actualmente, ‘Kiko’ está en pareja con la señora María Rebeca Palacios Lárraga, a la que conoció hace más de 10 años.

