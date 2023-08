Sylvia Pasquel revela los motivos por los que Silvia Pinal no acudirá a la boda de Michelle Salas

Desde que se dio a conocer el compromiso de Michelle Salas con el empresario Danilo Díaz Granados, pocos son los detalles que se tienen de la boda. Sin embargo, se ha confirmado que el enlace no se llevará a cabo en México. En una reciente entrevista, Sylvia Pasquel, abuela de la novia, reveló que por esta razón, su madre, la señora Silvia Pinal, no acudirá a la boda de su bisnieta, la modelo e influencer Michelle Salas.

“Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella es un tema porque no es nada más ella, tiene que llevar enfermeros; y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visa”, explicó Pasquel acerca de todo lo que implicaría el traslado internacional de doña Silvia Pinal de un país a otro. La también actriz dijo que no era lo mismo llevar a su madre a Acapulco, que trasladarla a otro lugar del mundo.

En esa misma conversación, Sylvia Pasquel fue cuestionada acerca de su reciente visita a una clínica de procedimientos estéticos, para someterse a un tratamiento no invasivo, pues además de querer verse radiante para la boda de su nieta, Sylvia reconoció que esto le abre la puerta a más proyectos profesionales. “Digamos que todo va de la mano, si tú te mantienes lo más posible bien; tus facciones, tu cara, tu cutis, etc, pues te sirve para todo... la boda, para el trabajo, para el día a día, el novio”, destacó.

¿Dónde será la boda de Michelle Salas?

En febrero pasado, incluso antes de que se anunciara el compromiso, el diseñador Osmel Sousa reveló en La Casa de los Famosos el lugar donde supuestamente se llevaría a cabo la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados. “Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes, que se casa la hija de Luis Miguel”, expresó. Osmel fue más específico y dijo que el enlace se llevaría a cabo en Altos de Chavón, en República Dominicana.