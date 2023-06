Michelle Salas revela si invitó a Luis Miguel a su boda

Michelle Salas está en medio de la planeación de su boda con el empresario Danilo Díaz Granados. En medio de la preparación de lo que será su gran día, han surgido muchas preguntas; la más importantes de todas es quizá, si Luis Miguel está o no invitado al enlace. Recordemos que padre e hija han estado distanciados desde hace algún tiempo, por lo que se desconoce si el cantante acudirá a la boda. Sin embargo, en una reciente entrevista la propia modelo despejó las dudas al respecto.

©@michellesalasb



Michelle Salas y Danilo Díaz

En un fugaz encuentro con la prensa, la hija del intérprete de temas como La Incondicional, contestó a las preguntas de los medios, entre los que se encontraban las cámaras de Despierta América (Univision). Al ser cuestionada sobre el hecho de que si su padre acudiría a la boda, esto respondió: “Pues mira toda mi familia está invitada”.

A la joven de 33 años también le preguntaron si su padre la entregaría en el altar en el día de su boda, como tradicionalmente suele hacerse, a lo que contestó: “No lo sé, todavía no lo he pensado, estoy todavía en la nube con lo que acaba de pasar (su compromiso)”.

Respecto a los planes y los detalles de su soñado día al lado del empresario de origen venezolano, la influencer dejó ver que tiene una agenda repleta de compromisos, por lo que divide su tiempo entre la organización del evento y sus responsabilidades laborales. “No saben... entre trabajar y organizar una boda, las mujeres que se han casado saben de lo que hablo”, respondió.

©@michellesalasb



Luis Miguel y Michelle Salas

Además de ser cuestionada sobre la asistencia de su padre a su gran día con Danilo, la modelo también fue preguntada sobre su opinión acerca del video viral en redes sociales, donde Aracely Arámbula se refiere al cantante de una forma bastante peculiar. “No lo he visto eso, que risa... Yo creo que lo dijo de broma”, indicó.

Los reporteros aprovecharon también para saber si estaba enterada de la demanda de manutención que supuestamente interpuso la actriz y madre de sus dos medios hermanos en contra de ‘El Sol’. A esto, Michelle contestó que no estaba informada. “No sé, eso ha salido como 30 mil veces como chisme, eso no es nada que me conste a mí, así que no tengo mucho comentario”, concluyó.