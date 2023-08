A tres años de su salida de Telemundo, María Celeste Arrarás reflexiona: ‘Soy más feliz que nunca’

Durante casi 18 años, María Celeste Arrarás formó parte de las filas de Telemundo, donde estuvo al frente del exitoso programa Al Rojo Vivo. Fue en 2020, en plena pandemia de covid, cuando la conductora y periodista salió sorpresivamente de la cadena de televisión, causando gran revuelo entre el público. Mientras se encuentra en medio de un inolvidable viaje por Francia junto a su hija, se han cumplido tres años desde aquel cambio tan trascendente en su carrera, por lo que la también autora ha hecho un balance sobre su su vida, confesándose plena en todo sentido.

©GettyImages



María Celeste trabajó durante casi 20 años en Telemundo.

“Alguien me acaba de comentar que se cumplen 3 años desde mi salida de Telemundo y…¡me cuesta creer que el tiempo ha pasado tan rápido!”, escribió María Celeste en su cuenta de Instagram al compartir algunas postales de sus vacaciones en Borgoña junto a su hija Lara. “En este tiempo me han sucedido cosas maravillosas, tantas que no puedo enumerarlas…”, continuó la periodista,

“En la vida todo es cuestión de cómo uno enfrenta los cambios. Cuando nuestra actitud es positiva y nos abrimos a la ley universal de las eternas posibilidades… Todo nos sonríe”, reflexionó Arrarás sobre su comentada salida de la famosa cadena televisiva.

©@mariacelestearraras



A tres años de su salida de la cadena, está en Francia con su hija.

“Hoy, 3 años después, estoy de vacaciones con mi hija descubriendo la zona de Borgoña, en Francia. Desde aquí les mando un abrazo a todos los que me han acompañado en todo este tiempo y les confieso que soy más feliz que nunca en todos los sentidos”, aseguró la comunicadora.

El 5 de agosto de 2020, María Celeste anunció por medio de sus redes sociales su salida de la cadena en habla hispana. “Con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, informó entonces.

©@mariacelestearraras



La periodista asumió su despido con madurez y profesionalismo.

“Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años”, agregó entonces en su comunicado. Tras su sorpresivo despido, circularon rumores de que la decisión tuvo detrás motivos económicos.

©@mariacelestearraras



Madre e hija llegaron a París a fines de julio.

Sus inolvidables vacaciones en Francia

María Celeste y su hija Lara, fruto de su extinto matrimonio con Manny Arvesu, llegaron a París a finales de julio. Desde el primer momento salieron a disfrutar la llamada ‘Ciudad de la Luz’, y la periodista compartió algunas postales con la emblemática Torre Eiffel como telón de fondo.

Tras recorrer la capital francesa y visitar algunos de sus famosos museos, madre e hija viajaron a Borgoña, región famosa por sus viñedos, donde se encontraron con algunas amigas. “Encantada con sus paisajes, comidas y vino”, escribió María Celeste, quien no se resistió a pasear en bicicleta para disfrutar las hermosas vistas. “Seguimos pedaleando por esos campos de Francia”, escribió.

©@mariacelestearraras



Han disfrutado al máximo su visita a Borgoña.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.