William Valdés se sincera sobre su salida de Univision: ‘Entré en una depresión’

En 2017 William Valdés se despidió de Despierta América (Univision) luego de tres años. Su salida fue muy comentada en aquel momento, pues se supo que habían existido ciertas conductas de parte del joven conductor que habrían derivado en esta decisión. Él mismo ha admitido haber cometido errores, y ha señalado que estas vivencias le trajeron importantes aprendizajes. Al reflexionar sobre aquella etapa en una reciente entrevista, el exintegrante de CD9 ha compartido lo que vivió entonces y ha detallado las circunstancias en las que se dio su salida del matutino.

©@williamvaldes



William ha sido abierto respecto a sus errores del pasado.

En una sincera charla con Rodner Figueroa para su podcast Cara a Cara, William hizo un repaso de sus inicios en la industria del entretenimiento, y reveló que aprendió mucho de conducción en el estudio de Despierta América. “Karla Martínez me regañaba todo el tiempo, Alan (Tatcher) también, pero lo hacían para bien”, aseguró contó el conductor de 29 años. “Aprendí mucho de ellos, no había ese tipo de fricción”, puntualizó.

William confesó que siempre ha sido una persona fiel a su propio estilo y sobre todo directa. “Yo siempre he sido muy yo, he sido una persona sin filtros y he dicho las cosas tal cual, que me he metido en unos problemones, lo he hecho”, admitió. “En la televisión hay que ser uno mismo. No podemos tener una sonrisa todo el tiempo. Al final del día no somos robots, somos seres humanos”, reflexionó Valdés.

Ante la pregunta expresa de Rodner, William contó qué fue exactamente lo que pasó previo a su salida del matutino. “Ya yo no estaba contento con lo que estaba haciendo, yo quería hacer más. Los millennials queremos todo rápido”, confesó presentador nacido en Cuba. “Entré en una depresión. Me deprimí. No me pude levantar de la cama para ir a trabajar”, contó.

Valdés explicó que por aquellos días, luego de una asistir a la fiesta del lanzamiento del disco El Dorado de Shakira en Miami Beach, olvidó cargar su teléfono celular al llegar a su de madrugada, y por ello no pudo levantarse a tiempo para ir al programa. “No llego a trabajar, me levanto a la 1 de la tarde”, recordó. Como era de esperarse, esta situación causó gran preocupación entre sus compañeros.

©GettyImages



William formó parte del matutino por tres años.

Hubo también otros factores que propiciaron su salida

Sin embargo, admitió que esta no fue la única ocasión en que ocurrió una situación así. “Llegaba tarde, la verdad yo descuidé mucho mi trabajo. Le falté el respeto a mis compañeros con mis actos de no llegar a tiempo, no llegar a las juntas. No me estoy excusando, la culpa la tengo yo”, expresó, mostrando un sincero arrepentimiento ante lo ocurrido.

Sin embargo, en opinión del conductor existieron otros factores que también contribuyeron a su salida del matutino de Univision. Y es que contó que una ejecutiva de la cadena lo increpó por no tener un millón de seguidores en sus redes sociales. “Porque yo no soy influencer ni creador de contenido. Yo soy presentador de redes sociales en televisión. De ahí arrancó mal la cosa”, recordó.

©GettyImages



William fue despedido en 2017 luego de una entrevista con Salma Hayek

No obstante, él siguió trabajando normalmente hasta que fue avisado de su salida de manera repentina. “Un buen día, estoy entrevistando a Salma Hayek en el estudio de Despierta América, me voy a tomar una selfie con ella y me sacan del Instagram”, tras esto, dijo que fue despedido de Univision. “Fue muy raro porque pasó un mes y medio después de ese día que tuve ese error de no levantarme. Se me acabó el sueño de Univision, ese día se acabó”, recordó.

Dos años después, el exintegrante de CD9 se sumó al matutino estrella de Televisa, Hoy, pero su estancia fue breve, ya que al año siguiente se integró a su competencia en México, Venga la Alegría (TV Azteca), de donde se despidió en octubre del año pasado.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.