Posponen la 75a edición de los premios Emmy por huelga de actores y guionistas en Hollywood

La huelga de guionistas y actores que sucede en Hollywood empieza a tener consecuencias en la pantalla chica. Debido a la incertidumbre por la situación, los organizadores de los premios Emmy, a lo mejor de la televisión, han tenido que posponerse. Originalmente, la gran fiesta se llevaría a cabo el 18 de septiembre, pero según varios medios locales, todo tendrá que permanecer en pausa hasta nuevo aviso.

Según Variety, la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión (coordinada por la NATAS y IATAS) ya consideraba una reprogramación desde hace días, mientras los actores y guionistas protestan por mejores sueldos y reconocimiento a su labor en el mundo del entretenimiento.

La drástica decisión llega dos semanas después de que se anunciaran los nominados de este año, con Succession, The White Lotus y The Last Of Us como los favoritos de esta edición.

Esta sería la segunda ocasión que se pospone la entrega de los Emmy, aunque la primera por motivos laborales. En 2001, la ceremonia tuvo que aplazarse debido a los atentaos del 11 de septiembre que dejó a la nación en un luto total.

¿Cuándo se podrá realizar la ceremonia?

Por ahora, el panorama no está claro. Antes de agendar una nueva fecha y anunciarla en los medios de comunicación, la situación entre guionistas y actores debe mejorar, aunque no parece que se vaya a llegar a un acuerdo a corto plazo.

De acuerdo a Variety, Fox, emisora encargada de transmitir la entrega de premios, estaría dispuesta a posponer el evento hasta noviembre. Sin embargo, también suenan versiones de que la ceremonia se realizaría en enero, con lo que coincidiría con la temporada de premios, como los Oscar, Grammy o los Globe Awards; shows que también están bajo lupa en caso de tener que hacer un anuncio similar que ponga en riesgo su transmisión habitual.

