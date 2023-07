Los gemelos de Ricky Martin lo sorprenden en pleno escenario

Ricky Martin está atravesando por momentos complicados, luego de que hace un par de semanas anunciara su divorcio con Jwan Yosef, tras seis años de matrimonio. A pesar de esto, el cantante se ha mostrado como todo un profesional cumpliendo con sus múltiples presentaciones por Europa. De hecho, en uno de sus shows más recientes en Suiza, Ricky sintió el cariño y el apoyo de sus gemelos, Matteo y Valentino, quienes lo sorprendieron en pleno escenario.

Ricky Martin y sus hijos

Los chicos, de 14 años, acompañan a su padre en esta serie de conciertos por Europa y normalmente están tras bambalinas, pero en esta ocasión, quisieron sorprender a su papá, quien no tenía ni idea de que sus hijos se incorporarían al show. Justo cuando estaba interpretando uno de sus temas más bailables, Matteo y Valentino aparecieron sobre la tarima. La reacción de Ricky Martin al verlos es increíbe, pues realmente no se lo esperaba.

“¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis gemelos saltaron al escenario conmigo por primera vez en Locarno, Suiza. #Matteo y #Valentino”, escribió el intérprete de La Mordidita. Esta es la primera vez que los hijos de Ricky acompañan a su papá sobre el escenario, ya que anteriormente se habían mantenido en el backstage o en las primeras filas de los recintos en los que se presentaba.

“¡Qué belleza y que emoción a la vez! Como se divierten contigo”, escribió Lili Estefan. “¡Son tan lindos y tan felices de estar allí!”, comentó Myrka Dellanos. Alicia Machado, Rodner Figueroa, Kany García, fueron otros de los famosos que comentaron la publicación de Ricky.

Ricky y Jwan tendrán la custodia compartida de Lucía y Renn

De acuerdo con unos documentos de la corte, obtenidos por PEOPLE, Ricky se hará cargo de sus gemelos como padre soltero, mientras que con su expareja, Jwan Yosef, compartirá la custodia de Lucía, de cuatro años, y Renn, de tres. Además de esto, se sabe que Martin pagará manutención conyugal a Yosef, de 38 años.

La estrella de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story no solo le dará un pensión a Jwan, sino que también pagará los honorarios de su abogado en el proceso de divorcio, según los documentos.

