El efecto Messi en Miami, explicado por el periodista deportivo Eduardo Biscayart

¿Qué nos puedes decir sobre las concesiones y beneficios que tendrá Messi con el club a nivel de sociedad empresarial?

Es que no se sabe nada aún porque aún no existe el acuerdo, son todos rumores y especulaciones de la prensa y creo que a estas alturas solamente Inter Miami, Jorge Mas y el papá de Messi conocen en qué punto está todo... si hay un acuerdo con ADIDAS, con Apple, no lo sabemos hasta el momento. Hay muchas cosas que van a tener que suceder de aquí a que comience oficialmente el proyecto con la Leagues Cup.