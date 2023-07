Messi complace a sus fans en un supermercado de Miami y se toma fotos con ellos

El pasado 11 de julio Lionel Messi aterrizó en Fort Lauderdale Executive Airport, en Florida, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos. Tras unas merecidas vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, la familia llegó a Estados Unidos, lista para su nueva vida en Miami. Ahora, a tan solo unos días de su presentación oficial en el Inter Miami, el astro argentino ha sorprendido a sus fans con una aparición en público en el lugar menos esperado.

©@leomessi



Messi y su familia llegaron hace unos días a Miami

Leo se dejó ver mientras realizaba las compras en un supermercado local, momento que rápidamente se viralizó en redes sociales por medio de fotos y videos. Como cualquier otro padre de familia, Messi salió comprar víveres, recorriendo los pasillos del establecimiento con su carrito, para luego pagar como cualquier persona.

Dado su estatus de estrella, muchos hubieran esperado que el campeón del mundo delegara esta tarea algún asistente o empleado suyo, pero no fue así, y prefirió hacer él mismo sus compras. Además, no no vio la necesidad de esconderse bajo algún tipo de atuendo para ir de incógnito, sino que se mostró como cualquier otra persona haciendo una actividad cotidiana. El futbolista usaba una camiseta negra, bermudas blancas y unas cómodas sandalias.

Mientras que algunos clientes del supermercado aparentemente no notaron que una estrella del fútbol se encontraba en el lugar, muchos más si se percataron de ello, y de inmediato se aproximaron a él para saludarlo y pedirle fotos. Leo, conocido por su personalidad sencilla y amable, accedió de buena gana y posó sonriente junto a sus fans.

Si bien en la mayoría de las fotos que han circulado en redes sociales se aprecia solo a ‘La Pulga’, lo cierto es con él iban su esposa y sus hijos. Antonela lució también muy casual con un vestido largo color negro, e iba muy guapa y natural sin maquillaje. Sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro iban junto a ellos muy contentos en su salida familiar.

Los internautas aplaudieron la actitud de Messi y destacaron su humildad. También celebraron que este talentoso jugador se haya sumado a un club estadounidense y que ahora se encuentre en Miami, ciudad famosa por su presencia latina. De hecho, desde que se supo de su llegada, se han pintado en algunos barrios impresionantes murales del argentino.

A punto de iniciar una nueva etapa en su carrera

Está previsto que Leo sea presentado oficialmente en el Inter Miami en un gran evento el próximo domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium. “El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento”, informó el club en un comunicado hace unos días.

Se espera que en este evento sea presentado también el español Sergio Busquets, quien fue compañero de Leo en el Barcelona y ahora lo acompañará en su nuevo equipo. Todo apunta a que el debut de Leo y su amigo con el Inter Miami tendrá lugar el próximo 21 de julio en el partido contra el club mexicano Cruz Azul en la Leagues Cup.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.