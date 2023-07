En 1992, poco después de que Alejandra Guzmán rompiera con el empresario Pablo Moctezuma, el padre de su hija, Ricky puso sus ojos sobre ella. La cantante viajó a Venezuela y fue ahí donde se dio el flechazo.

“Alejandra, no... una mujer divina, electrizante, con unos besos increíbles”, contó Ricky en una entrevista con el programa Aquí y Ahora de Univision. En esa entrevista, el boricua reveló que ‘La Reina del Rock & Roll’ le rompió el corazón. “Sí, un poquito, me rompió el corazón un poquito, soy hombre tengo mi dignidad”, indicó.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandra contó detalles de su fugaz noviazgo y la forma en la que Ricky la trató. “Ahí lo vi él me vio (Ricky Martin), me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar, había globos para mí y era un caballero”, dijo ‘Ale’ sobre este noviazgo que duró cerca de seis meses.

Los cantantes pusieron fin a su relación pues ambos tenían agendas muy ocupadas, además de que Alejandra reconoció que ella era “muy rebelde”, y que había cosas que a Ricky no lo dejaban hacer.