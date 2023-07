Se revelan las causas del divorcio entre Ricky Martin y Jwan Yosef

Tras la noticia de su divorcio, ahora se da a conocer que Ricky Martin estaría buscando la custodia conjunta de los dos hijos que comparte con su aún esposo Jwan Yosef, de acuerdo con los documentos de la corte obtenidos por PEOPLE. Según los documentos, fue el cantante quien presentó la solicitud de divorcio el pasado miércoles 5 de julio ante el Tribunal Superior de California, indicando la fecha de separación como “TBD”, que en español quiere decir “por determinar”. Además de esto, también señaló que el motivo de su separación tras seis años de casados se debía a “diferencias irreconciliables”.

©GettyImages



Jwan Yosef y Ricky Martin

Además de estos detalles, Ricky estaría buscando la custodia compartida de sus dos hijos menores, Lucía, de cuatro años, y Renn de tres. Mientras que a los gemelos Matteo y Valentino, de 14, los seguirá criando como padre soltero.

©@jwanyosef



Ricky Martin con Lucía

La petición también muestra que Martin pagará manutención conyugal a Yosef, de 38 años. El cantante aún tiene pendiente “determinar la naturaleza completa y el alcance de los activos y obligaciones de propiedad separada de cada parte” según se lee en los papeles de la corte, los cuales están basados en su acuerdo prematrimonial. Martin también señaló que “no hay tales activos o deudas que yo sepa” para que el tribunal los divida entre las dos partes.

La estrella de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story no solo ledará un pensión a Jwan, sino que también pagará los honorarios de su abogado en el proceso de divorcio, según el documento.

El fin de su historia de amor

Fue el pasado jueves 6 de julio cuando PEOPLE dio a conocer la noticia de la separación del cantante con el artista plástico de origen sirio. A través de un comunicado conjunto, la expareja reveló su decisión de poner fin a su matrimonio de seis años. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja todos estos maravillosos años”, dijeron Martin y Yosef a PEOPLE. “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Martin y Yosef se conectaron en Instagram en 2015 y comenzaron a salir seis meses después de conocerse en persona en Londres. Se comprometieron en 2016 y anunciaron su matrimonio en enero de 2018. Según los documentos judiciales, los dos se casaron el 29 de agosto de 2017. Aunque siempre hablaron de una boda en grande para celebrar con sus seres queridos y amigos, esta no llego y ahora están tomando caminos separados.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...