Frederik Oldenburg organiza un viaje sorpresa para Carmen Villalobos

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se han embarcado en unas merecidas vacaciones de verano, las cuales tienen un toque muy romántico, ya que el presentador fue quien organizó la escapada a un destino sorpresa. Por lo que dejaron ver, se trataría de un viaje largo, ya que abordaron asientos de primera clase, que incluyen una cama reclinable. Además de esto, en algunas de las stories que compartieron, Carmen se muestra lista para descansar a bordo del avión, para así tener toda la energía en cuanto aterricen en su destino.

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos

“Comienza el viaje sorpresa para ella”, escribió el presentador de Hoy Día, quien lucía bastante emocionado por compartir esta experiencia con su novia. Contenta por pasar tiempo al lado de su galán, Carmen compartió un post más en el que le dedicó las siguientes palabras: “Tú siempre me sorprendes mi amor, ¡te amo!”. Además de esto, Frederik bromeó con la idea de que su novia ya estaba probando la cama reclinable con la intención de dormir plácidamente durante la travesía. “Jajajaja si hay camita, me pierdes”, aseguró la actriz.

Carmen y Frederik disfrutan de su escapada juntos

Recordemos que, para los enamorados, el tiempo que pasan juntos es muy valioso, ya que ambos están inmersos en sus agendas profesionales, lo que los ha llevado a tener un noviazgo a distancia. Él reside en Miami donde tiene su trabajo en los shows de Telemundo, mientras que ella va y viene entre ‘La Ciudad del Sol’ y su amada Colombia, donde tiene varios proyectos.

Recientemente, Carmen Villalobos participó como presentadora de la segunda temporada de Top Chef VIP, proyecto que la tuvo semanas enfocada en la conducción, además de tener una fuerte cercanía con los participantes del concurso culinario. Así que, estas vacaciones al lado de su galán, le han sentado de maravilla.

Por amor, son capaces de todo

Aunque los separan varias miles de millas, la pareja ha trabajado duro para seguir adelante con su relación, incluso si eso conlleva viajes exprés a Colombia y noches de desvelo. “Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo. Yo me escapo y la gente no sabe que yo me escapo”, contó con orgullo Frederik. Carmen lo confirmó y se dijo asombrada del esfuerzo que su galán hace para ir a visitarla. “Es cierto. Este hombre termina el show, viaja los viernes. Llega tardísimo el viernes, está conmigo el sábado y se regresa el domingo. ¡Amor, tremenda maratón!”, expresó la presentadora.

