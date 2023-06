Silvia Pinal no irá a la boda de su bisnieta Michelle Salas

A principios del mes pasado, Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Diazgranados, después de casi 7 años de noviazgo. Tras compartir esta buena nueva, la influencer ha sido un poco reservada con los detalles de su próxima boda, y solo se ha limitado a expresar lo emocionada que está. Sin embargo, han surgido algunos reportes sobre la fecha y posibles lugares que podrían albergar el enlace. Otro de los temas que ha provocado interés es la asistencia de Luis Miguel, padre de la novia, pues se ha rumorado que no estará presente. Ahora se ha revelado que otro importante miembro de la familia de Michelle tampoco estará en las nupcias, se trata de su amada bisabuela Silvia Pinal.

A principios de mayo, Michelle anunció su compromiso

Sylvia Pasquel, hija de doña Silvia y abuela de Michelle, fue cuestionada recientemente por la prensa en México sobre las versiones de que la influencer habría recibido una negativa de parte de Luis Miguel al pedirle que la entrega en el altar. La actriz desestimó estas versiones y pidió “no me metan en esos chismes”, pues aseguró que “no es mi boda”.

También se había hablado sobre la posibilidad de que fuera precisamente Pinal, matriarca de la familia, la que entregara a su bisnieta el día de su matrimonio. Pasquel descartó de tajo esta opción y a su vez, dejó entrever que la primera actriz tampoco está en posibilidades de asistir al enlace. “Mi mami no puede viajar”, comentó en el encuentro con medios retomado por el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca)

Al parecer doña Silvia no podrá estar en la boda de Michelle

Si bien Sylvia no entró en detalles sobre por qué su madre no puede viajar, es probable que sea por motivos de salud. Aunque de recientemente se le ha visto bien y de buen ánimo, lo cierto es que la actriz ha atravesado por algunos baches de salud en los últimos años, ello aunado a su edad, (casi 92 años) harían desaconsejable que realizara un viaje que pudiera resultarle agotador.

¿Dónde será la boda de Michelle?

Aún no se ha revelado el lugar ni la fecha exacta de la boda, pues Michelle ha dicho que está considerando opciones. “¿Dónde, cuándo y cómo será la boda? Estoy viendo propuestas, así que cuando tenga algo más concreto con gusto lo contaré. Todavía estoy en eso”, comentaba la influencer en un encuentro con la prensa.

Michelle no ha revelado dónde será su boda

Sin embargo, Mary Paz Banquells, quien es media hermana de Sylvia Pasquel y tía abuela de Michelle, reveló que las nupcias no se celebrarán en territorio mexicano. “No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir. Debido a que precisamente será fuera de México, nada más irá la familia más cercana: su abuela, su madre, su hermana, los más, más cercanos. Ojalá que yo pueda colarme”, comentó a la prensa mexicana.

En febrero pasado, incluso antes de que se anunciara el compromiso, el diseñador Osmel Sousa ya había hablado de los planes de boda de Michelle y había detallado que sería entre junio y julio. “Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes, que se casa la hija de Luis Miguel”, expresó entonces en La Casa de los Famosos (Telemundo). Ante la curiosidad que provocó esta revelación, el empresario incluso detalló cuál sería la sede del enlace: Altos de Chavón, República Dominicana.

