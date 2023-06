Radiante, Maite Perroni reaparece en un evento público tras convertirse en mamá

El pasado 16 de mayo Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar anunciaron emocionados el nacimiento de su hija, revelando además su nombre: Lía. Tras esta buena nueva, la actriz ha estado un poco ausente de sus redes sociales, lo cual es perfectamente entendible, pues seguramente está dedicada a los cuidados de su nena. Unos días después de su anuncio, ante la curiosidad de sus fans, confesó que dormir bien en esta etapa es un lujo que no puede darse. En medio de sus primeras semanas como mamá, la intérprete ha reaparecido en un evento público luciendo guapísima.

©@maiteperroni @atovarp



Así anunciaron el nacimiento de Lía

Recientemente, Maite asistió a un evento en la Ciudad de México organizado por Maison Peony, una conocida boutique de perfumería, ello con motivo del lanzamiento de las nuevas fragancias de la firma francesa EX NIHILO. Si bien esta velada se celebró el pasado 17 de junio, fue hasta unos días después que los anfitriones dieron a conocer las imágenes del evento, al cual acudieron varias celebridades mexicanas.

Maite asistió acompañada de su esposo, lo que convirtió esta salida en una cita de ‘novios’, ya que su bebita no estuvo presente. A tan solo unas semanas de haber dado a luz, la actriz lució bella y radiante; para la ocasión optó por un outfit sencillo, pero sobrio y estiloso, compuesto por un pantalón negro, camisa negra, chaleco negro, bolso a juego y collares llamativos. Le dio un toque de color a su look con un labial rojo vibrante que fue el protagonista de su maquillaje, mientras que su melena la llevó recogida.

Andrés eligió un atuendo a juego con el de su esposa, pues también vistió de negro, además de que llevó su característica melena larga recogida en un chongo. Las imágenes compartidas en las redes sociales de Maison Peony mostraron a la pareja muy relajada y divertida disfrutando de la muestra de aromas que hubo en el evento. Según precisaron, también se ofreció una cena a los invitados.

La estrella de RBD no compartió imágenes de esta experiencia, no obstante, sus fieles seguidores no tardaron en difundirlas a través de diferentes cuentas de fans. Destacaron lo hermosa que luce en su postparto y lo feliz que se ve junto a su esposo en su etapa de papás primerizos.

©@maiteperroni



La pareja está disfrutando al máximo su etapa de papás primerizos

Los papás más felices

“La mamá feliz, contenta, enamorada, disfrutando una etapa, te juro que todo el mundo te dice: ‘Cuando nazca tu hija, tu hijo, vas a ver’. Nada de lo que te dicen es suficiente hasta cuando ya la tienes en los brazos y los tres juntos, abrazados, felices en familia”, aseguraba Tovar en mayo en un encuentro con la prensa mexicana.

“Es el amor máximo, es el amor total, es una emoción y un amor indescriptible que sientes en el corazón, en el cuerpo por la bebé. Lloré, claro, yo creo que los tres lloramos al momento que nació”.

