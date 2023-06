Alto y claro, Georgina Rodríguez expresa su deseo de casarse con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez acompañó a Cristiano Ronaldo en la presentación su nuevo proyecto en Madrid, Ursu 9, una marca de agua alcalina mineral. A su llegada al evento, la pareja causó furor entre los medios que ahí se encontraban. La modelo contestó las preguntas de los medios y dejó ver entre ambos todo está bien, además de revelar que tiene intenciones de algún día caminar hacia el altar con el jugador del Al-Nssr, con el que comparte a sus cinco hijos. Esta no es la primera vez que Georgina expresa sus deseos de casarse con el futbolista; anteriormente lo hizo en su docuserie Soy Georgina.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Medios como la revista Lecturas se acercaron a la influencer y la cuestionaron si le gustaría casarse, a lo que ‘Gio’ respondió de inmediato y muy segura: “Claro que sí”. Acerca de los reportes que han surgido desde hace meses acerca de una supuesta crisis entre la pareja, Georgina aclaró que se trataba de informaciones falsas que habían fabricado algunos medios. “Os lo habeis inventado vosotros”, dijo refiriéndose a la prensa.

También opinó sobre el nuevo emprendimiento empresarial de su pareja, a lo que respondió que siempre estaría para apoyarlo y habló de la marca: “A mí me encanta el agua y me da muchísima salud estar hidratada. Con este agua os sentiréis más hidratados y que os calma más la sed”. Acerca de la idea de volver a España, Georgina comentó que no la descarta. “Yo soy ciudadana del mundo, me encanta volar. En todos lados tenemos casa, por aquí en España, Portugal Italia, Inglaterra...”.

‘Juntos somos mucho más fuertes’

En ese mismo evento, en unas declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo se refirió a Georgina y demostró que entre ellos las cosas marchan bien; incluso le mostró su apoyo públicamente en sus facetas como empresaria y modelo. “Mi familia está siempre conmigo, ‘Gio’ está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%”.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos

También declaró que juntos forman un gran equipo. “Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes”, añadió el portugués, dejando de lado los rumores en los que se aseguraba que estaban pasando por un mal momento.