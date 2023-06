Al Pacino rompe el silencio sobre ser papá a los 83 años

Al Pacino estaba igual de impresionado que todos sus fans cuando se enteró de que a sus 83 años volvería a ser papá. Su reacción inmediata fue dudar, pues a su edad y con una enfermedad cuyo efecto secundario es la infertilidad, el actor pensaba que no había forma de que el bebé que su novia, Noor Alfallah fuera suyo. Sin embargo, tras una prueba de paternidad positiva, las dudas se convirtieron en emoción por tener un nuevo miembro en la familia y por fin reveló cómo se siente en esta nueva dulce espera.

Para el histrión, es un momento de dicha, según comentó al Daily Mail. “Es algo muy especial”, dijo mientras caminaba por la calle y un grupo de reporteros gráficos se acercaron a él.

Luego de preguntarle si la próxima llegada de la cigüeña era algo especial, Pacino agregó: “Siempre lo ha sido. Tengo muchos hijos, pero esto es realmente especial en este momento”.

Al debutó como padre en 1989 junto a su entonces esposa, Jan Tarrant. Tuvieron una hija a quien llamaron Julie Marie. A los 61 años, el actor y su entonces pareja, Beverly D’Angelo, recibieron a los mellizos Olivia y Anton, de hoy 22 años.

Una semana atrás, el actor confirmaba que su novia de 29 años se encontraba en el octavo mes de gestación, por lo que en las próximas semanas podría nacer su bebé. A pesar de revelar esta buena nueva, la pareja no ha dado más detalles como el sexo del pequeño o el nombre que llevará.

La coincidencia con Robert De Niro

Aunque la noticia sorprendió al público, Al Pacino no es el único actor de edad avanzada que recibe a la cigüeña este año. El 6 de abril, Robert De Niro y su pareja, Tiffany Chen, dieron la bienvenida a su primera hija en común, una pequeñita a quien nombraron Gia Virginia.

El actor aseguró a CBS Mornings que la pequeña es una bebé muy deseada y llegó a sus vidas después de buscarla. De Niro sorprendió a todos al contar que tenía un hijo más, pues él y su novia mantuvieron el embarazo en completo hermetismo y el actor no mencionó más detalles del nacimiento en sus encuentros con la prensa para no opacar el estreno de su reciente cinta, About My Father.

