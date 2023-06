Rodeada de amor, Bárbara Bermudo celebra su cumpleaños número 48

Bárbara Bermudo celebró una vuelta más al sol; la periodista de origen puertorriqueño festejó sus 48 años de vida rodeada por el cariño de su esposo Mario Andrés Moreno, así como de sus tres hijas y sus padres. Además de esto, la también empresaria compartió en sus redes sociales que las amiguitas de sus hijas le organizaron un mini festejo.

©@barbarabermudo



Bárbara Bermudo celebró con un pastel personalizado

A través de sus redes, la mujer de negocios dio un vistazo de sus festejos, además de compartir un mensaje en el que se dijo muy agradecida de cumplir un año más de vida al lado de sus seres queridos. Este post fue acompañado por una foto en la que Bárbara aparece posando con un pastel tipo brownie con chispas de colores, unas velas con el número 48 y una gran foto de ella al centro. “Celebrando un año más de vida . Gracias Señor por darme la oportunidad de poder recibir Tu Amor incondicional y misericordioso. Aprecio cada suspiro que me permites dar para celebrar la vida con los que más amo . Gracias a los que han hecho este día tan especial para mí”.

©@barbarabermudo



Bárbara Bermudo con sus seres queridos en la celebración de su cumpleaños

En su cuenta de Instagram, la empresaria también dio un vistazo de lo bien que la pasó al lado de sus padres y su esposo, quien por cierto, le dedicó un bello mensaje cargado de palabras de amor.

“¡Comenzamos a dar otra vuelta al sol juntos! Y quisiera quedarme la eternidad recorriendo caminos contigo. Agradecidos a Dios por la guerrera y pilar que nos ha dado para lograr cada propósito y seguir creciendo”, se lee en el mensaje de Mario Andrés Moreno a su esposa. “Te bendigo en tu día amor. Y pido a Dios por que todos los sueños aún no cumplidos sean una realidad. Gracias por darme tres hermosas princesas y amar a mis hijos #FelizCumpleańos muñeca, negrita, mamita, cuqui, barbie”.

Feliz por su salud

Para la emprendedora, este cumpleaños es sumamente especial, ya que recibe sus 48 llena de salud y vitalidad. Hace unos meses, la periodista decidió someterse a una explantación de los implantes en los senos, pues padecía la Breast Implant Illness. Por mucho tiempo, Bárbara padeció una serie de malestares físicos y mentales que le impedían estar al 100% y tras investigar y asesorarse, descubrió que el motivo de todos sus males eran los implantes mamarios.

“Hoy por primera vez me siento cómoda luciendo mi traje de baño. Muchas me han enviado preguntas, inquietudes y han expresado su miedo. Tres meses después me siento feliz de los resultados pero lo más importante recuperar poco a poco mi salud, reveló en un post publicado en sus redes a finales del mes de mayo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.