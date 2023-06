Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran a sus mellizos Eva y Mateo

Más allá de ser dos de las celebridades más famosas de todo el mundo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una pareja enamorada que encabeza una bella y numerosa familia. Para el futbolista y la modelo no hay nada más importante que la felicidad y el bienestar de sus hijos, quienes su mayor orgullo y fuente de inspiración. Por ello no hay cumpleaños que no celebren, y en esta ocasión fue el de los mellizos Eva y Mateo el que mereció una linda fiesta llena de color.

Georgina y Cristiano festejaron a sus amados mellizos

Luego de viajar a Singapur por un compromiso profesional, Cristiano regresó a casa en Arabia Saudí, justo a tiempo para celebrar a sus hijos. “¡Muchas felicidades mis amores! Papi está muy orgulloso de todos ustedes”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram al compartir una hermosa postal familiar.

En la imagen se podía ver a toda la familia —salvo la pequeña Bella Esmeralda— posando sonriente ante la cámara, y en medio de la linda decoración colocada a propósito del festejo. Eva, quien lucía un bonito vestido amarillo igual al de su hermana Alana Martina, tuvo un pastel y adornos con motivos de sirenas, mientras que Mateo fue el más feliz con su pastel inspirado en el fútbol, con todo y varios baloncitos. Tanto al cumpleañero como su hermano mayor Cristiano Jr les encanta este deporte.

Eva tuvo un lindo pastel de sirena

Momentos después, Gio tomó su propia cuenta para compartir la misma foto que Cristiano y varias imágenes más del festejo. En una de ellas se le podía ver junto a Eva, al parecer ayudándola a apagar la velita sobre su pastel cumpleañero. Otra de las fotografías mostraba un tierno momento padre e hijo en el que el astro portugués besaba tiernamente a a Mateo en la mejilla.

Cristiano y Mateo protagonizaron una hermosa postal

La guapa española dejó que las imágenes hablaran por sí mismas y solo agregó algunos emojis en la descripción, así como el número 6 en alusión al cumpleaños de sus hijos. Quien sí comentó estas postales fue Ivana Rodríguez, hermana de Georgina. “¡Felicidades, familia! Os amo infinito”, comentó. También reaccionó en la publicación de su cuñado: “¡Familia preciosa! ¡Felicidades! Os quiero”.

Georgina y su look de infarto para celebrar

En su publicación, Georgina también incluyó una foto en la que mostró el espectacular look que eligió para la fiesta de sus hijos. Posando frente a un colorido arreglo de globos, la influencer presumió su torneada figura enfundada en un vestido ajustado sin mangas de color claro, al cual le agregó unas increíbles botas moradas de caña alta firmadas por Le Silla, marca de la que es embajadora.

Gio lució guapísima en el cumpleaños de sus hijos