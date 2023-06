Dentro del universo de DC Comics hay un sinfín de superhéroes, y entre ellos ha resurgido Supergirl, quien aparecerá en The Flash, que se estrenará el próximo 16 de junio. Sasha Calle es la encargada de dar vida a esta superheroína de DC Comics. Seguramente el rostro de Sasha te es conocido, pues la hemos visto en diferentes producciones como The Young and the Restless de CBS en el papel de Lola Rosales.

“Si hay algo que me ha enseñado Supergirl es que hay esperanza. Todo es posible. No dejen que nadie les diga lo contrario”, dijo Sasha en un reciente post en sus redes sobre el estreno de la película.