En una entrevista con ¡HOLA! Américas el año pasado, Chiquis contó cómo se sentía al lado de Emilio, dejando ver que estaba muy enamorada y feliz.

“Estoy muy tranquila, lo estoy tomando día tras día, eso también me ha ayudado, el no apresurar las cosas, o sea, realmente vivir el momento. Eso me ha funcionado mucho en esa relación y pues nada, nos entendemos que es lo más importante”, dijo.