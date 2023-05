Luis Miguel revive el día que besó a María Félix en la boca

A solo unos meses de arrancar su próxima gira, Luis Miguel ‘calienta motores’ recordando algunos de sus momentos más increíbles en sus conciertos. Este martes, ‘El Sol’ compartió en sus redes sociales un video de la vez que besó a María Félix en la boca, durante uno de sus shows. En el clip se aprecia como el cantante se inclina para saludar a la actriz, quien estaba en las primeras filas del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, disfrutando de una de las presentaciones de Mis Romances Tour.

María Félix era fanática de Luis Miguel

Además de ese beso en la boca, ‘La Doña’, como era conocida la actriz, le dio un beso en la mejilla al cantante y este besó su mano. Todo un gran momento para el mundo del entretenimiento... Ahora, ‘Luis Mi’ lo ha traído de nuevo a la luz, reviviendo un gran recuerdo para sus fans.

Saliendo del concierto, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano concedió una entrevista para el desaparecido programa de La Oreja. Esta breve entrevista, obtenida por Verónica Bastos, fue la última que ‘La Doña’ concedió a los medios, antes de su lamentable fallecimiento en abril de 2002, a los 88 años. El concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional fue también el último evento público al que la actriz acudió antes de su muerte. “Me gusta, mucho y lo quiero mucho y le di un beso en la boca. Precioso. Además, es tan buen cantante y guapo”, dijo en ese entonces María Félix, quien se veía de muy buen ánimo.

La carta de Frank Sinatra a Luis Miguel

Además de ese bello recuerdo con ‘La Doña’, en la cuenta de Luis Miguel se compartió recientemente la carta que el mismísimo Frank Sinatra le envió a Luis Miguel, en la década de los noventa.

“Querido Mickey. Durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar de ellos como el nuevo Frank Sinatra”, escribió el intérprete de temas como New York, New York, al inicio de su carta, fechada en octubre de 1996. “Fue aún más agradable cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, continúa la misiva. “Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres un realmente original, un tremendo talento y no tan malo a la vista”, expresa. Felicidades por conseguir tu estrella en el Paseo de la Fama.Eestoy seguro de que habrá mucho más por venir. Saludos cordiales, Frank”.

