Miguel Bosé gana demanda a Nacho Palau: no reconocerá a los hijos de su ex como propios

Luego de tres años de batalla en los tribunales, Miguel Bosé ha ganado la demanda que persistía en su contra, presentada por su expareja, el artista Nacho Palau. En la querella, Palau pedía que ambos fueran reconocidos como padres de Tadeo, Telmo, Diego e Ivo; los cuatro niños que tuvieron a lo largo de sus más de 26 años de relación. Dos de los niños son hijos biológicos del cantante y los otros dos, son hijos del escultor. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España ha dado la razón al cantante, rechazando el recurso que su expareja presentó.

Miguel Bosé y Nacho Palau

“Los menores carecen de lazos biológicos”, se lee en la sentencia, emitidia el pasado martes 16 de mayo, la cual recién se ha dado a conocer. “El vínculo socio-afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación”.

Como los niños no comparten lazos consanguíneos, las autoridades no hallaron elementos para que los cuatro fueras reconocidos como hijos de Miguel Bosé; por lo que se ha decretado que Tadeo y Diego; los dos hijos que tuvo el intérprete a través de gestación subrogada en Estados Unidos e Ivo y Telmo, los otros dos niños del exconcursante de Supervivientes, concebidos por la misma vía, no son hermanos.

Tadeo, Telmo, Diego e Ivo; los cuatro niños que Miguel y Nacho tuvieron en sus 26 años de relación

De haber querido que se hiciera el reconocimiento de la paternidad, en su momento, Miguel y Nacho tendrían que haber realizado una adopción mutua; es decir que el escultor adoptara a los hijos de Miguel y viceversa, algo que no se realizó. Ahora que están separados, la ley argumenta que la adopción es “inviable”.

La reacción de Palau

Luego de que se diera a conocer la resolución, Palau usó sus redes sociales para compartir un video en el que expresaba su pesar por la respuesta del Tribunal, pues según sus palabras, es triste ver que los cuatro niños crezcan separados; Ivo y Telmo viven en Valencia con él, mientras que Tadeo y Diego, residen en México con Miguel Bosé.

“Hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en el que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten. Les han dicho que no son hermanos. Algo terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos”, explica.

