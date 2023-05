Laura Flores anuncia su cuarto divorcio: ‘Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo’

Laura Flores anunció su divorcio de Matthew Flannery, quien fuera su cuarto esposo. A través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas dio a conocer un comunicado en el que revelaba su separación, luego de cuatro años de matrimonio. La actriz de melodramas como El derecho de nacer indicó que la ruptura entre ambos se dio de mutuo acuerdo y que llevaban unos meses separados.

©@laurafloresmx



Laura Flores anunció su divorcio a través de las redes

“Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos”, se lee en sus redes.

©@laurafloresmx



Laura Flores y Matthew Flannery

“Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales. Porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto”, indicó. Además de esto, la también intérprete hizo una solicitud, pidiendo respeto ante el duro momento que ella y su expareja enfrentan. “Les pido su comprensión, nos mantendremos al margen de comentarios sobre éste tema por común acuerdo, así que no habrá declaraciones de ningún tipo”.

La estrella de telenovelas reveló en diciembre de 2021 que había contraído matrimonio con Flannery en una boda íntima con sus hijos como testigos.

El matrimonio de la actriz parecía ir bien; incluso hace unos meses celebró públicamente un logro profesional de su entonces esposo. En Instagram, le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento. “Felicidades mi amor! Un hombre capaz de vencer la adversidad, de no dejarse caer, aprendo de ti que los obstáculos son solo para fortalecernos, para apreciar más lo que tenemos y luchar por ello, hoy por hoy hemos vencido juntos, rompiendo convencionalismos, capaces de entendernos con una sola mirada de complicidad….. Te amo por siempre Matthew”.

Los esposos de Laura Flores

En la década de los ochenta, Laura Flores se casó por primera vez con el compositor uruguayo Sergio Fachelli. La pareja estuvo casada por tres años, de 1986 a 1989. En segundas nupcias, la actriz se casó con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán. Sin embargo, ella no cuenta este matrimonio como oficial, pues Durán estaba separado y no divorciado legalmente, por lo que se separaron a los cuatro meses de haberse dado el ‘sí, acepto’.

De 1998 a 2007 tuvo un tercer matrimonio con el empresario José Ramón Diez, con el que tuvo a sus dos hijos biológicos, María y Patricio. Después del nacimiento de su hijo menor, la actriz decidió adoptar, por lo que también es mamá de Ana Sofía y Alejandro.

En 2013, Laura volvió a pasar por el altar con el ingeniero Eduardo Fonseca, pero a unos meses de haber anunciado la noticia de su reciente enlace, la paeja se separó.

©@laurafloresmx



Laura Flores con sus hijos

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz confesó que nunca se ha casado enamorada. “Las veces que me he casado, nunca me casé plenamente enamorada, y eso es lo que me duele... Haber terminado una relación con aquellas personas que sí amé y haberme casado con aquellas personas con las que la relación era conveniente, más no había un amor profundo. Eso no fueron buenas decisiones”.

Vídeo Relacionado: Shakira: 'Mujer del Año' en los premios 'Mujeres Latinas en la Música' de Billboard Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.