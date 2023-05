Raúl de Molina hace su versión del look de Bad Bunny en la Met Gala

A 24 horas de que se llevara a cabo la Met Gala 2023, la alfombra y los looks de las celebridades continúan dando de qué hablar. Incluso, algunos se han dedicado a hacer parodias sobre los atuendos de los famosos, quienes lucieron espectaculares atuendos en la gala, cuya temática fue la de Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. Los presentadores de El Gordo y la Flaca (Univision) no se quedaron atrás e hicieron un homenaje a los looks de Bad Bunny y Cardi B.

©@elgordoylaflaca



Raúl de Molina y Lili Estefan con looks de la Met Gala

Raúl de Molina hizo su imitación del atuendo que Bad Bunny llevó en su segunda vez en la Met Gala, conocida también como ‘Los Oscar de la Moda’. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, llevó un traje blanco de tweed con escote en la espalda y una gran cauda de rosas de Jacquemus.

©@elgordoylaflaca



Raúl de Molina con su look muy a lo Bad Bunny

El presentador no se quedó atrás e hizo la parodia del look. En sus redes sociales, ‘Rauli’ compartió una video en el que aparece desfilando en las oficinas de Univision en Miami, mientras algunos de sus colegas lo aplauden y toman fotos y videos del simpático momento. “El verdadero Fat Bunny en el #METGala 2023 🐰 @badbunnypr ✌🏼 @kendalljenner”, escribió junto al clip.

Mia, la hija de Raúl, reaccionó al video muy divertida, junto con el locutor Enrique Santos, el paparazzi Jordi Martín, la reportera Gelena Solano entre otros reaccionaron al video.

En cuanto a Lili Estefan, la conductora emuló el look que Cardi B lució en la alfombra. Sobre la red carpet, la intérprete lució un atuendo todo en negro con un corsé y una gran falda decorada con rosas gigantes de Chenpeng Studio. Para completar su look, Cardi llevó una cinta negra en la cabeza y una corbata negra.

©@elgordoylaflaca



Lili Estefan como Cardi B

Ahí no terminaron las parodias en el show, pues Carlitos ‘El Productor’ se disfrazó de una cucaracha. Sucede que, en la alfombra de la Met Gala los medios captaron justo el momento en el que el insecto apareció y se hizo viral en las redes sociales.