El duro mensaje de Michael J. Fox sobre su lucha contra el Parkinson: ‘No voy a llegar a los 80 años’

Hace más de 30 años Michael J. Fox, quien cobró fama mundial por la saga Back to the Future, fue diagnosticado con Parkinson. Tras esta dura noticia, que recibió cuando apenas tenía 29 años, el actor se ha dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad y a recaudar fondos para su investigación. Sin embargo, conforme el tiempo pasa, la lucha personal del intérprete contra el padecimiento se vuelve más difícil. Así lo ha admitido recientemente al hacer una reflexión sobre lo que vive y lo que le depara en el futuro.

©GettyImages



Michael J. Fox se ha sincerado sobre su enfermedad

Si bien siempre se ha considerado un optimista, Michael ha admitido que los síntomas del Parkinson que padece son cada vez más intensos. “No voy a mentir. Se está volviendo más duro, se está volviendo más duro. Cada día es más duro, pero así son las cosas. Quiero decir, ¿qué puedo hacer al respecto?”, dijo el actor de 61 años en entrevista con Jane Pauley para la CBS.

“Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa”, expresó. “Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80”, reflexionó Fox, quien el próximo 12 de mayo estrenará el documental Still: A Michael J. Fox Movie, en Apple TV+.

En 2018, Fox se sometió a una cirugía de médula ósea con la que le extirparon un tumor, el cual resultó ser benigno. Sin embargo, tras la operación su movilidad se limitó todavía más, tanto que sufrió varios accidentes, rompiéndose la mano, el hombro derecho y el codo.

Un ejemplo de resiliencia

Pese a la dura situación con la que vive, Fox asegura ser feliz. “Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”, opinó.

©GettyImages



Christopher Lloyd ha sido un gran apoyo para Fox

El año pasado, Fox coincidió en un evento con Christopher Lloyd, el icónico Dr. Emmett Brown en Back to the Future. Durante aquella reunión, Michael expresó el gran cariño que le le ha guardado a su compañero, de quien dijo, ha estado a su lado décadas después de sus exitosas películas.

“Personas como Chris (Lloyd) han estado ahí siempre para mí. No se trata de lo que tengo, se trata de todo lo que me has dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, expresó entonces el actor.

